HOĆE LI SINERA STIĆI "SPORTSKA KLETVA"? Poznati reper uložio veliki novac na Italijana

JANIK Siner važi za glavnog favorita na Ju-Es openu, ali ovkao nešto ni on sam nije očekivao.

Foto: Profimedia

Italijan je do četvrtfinala izgubio samo jedan set i na dobrom je putu da odbrani trofej osvojen u Njujorku. Siner je trenutno i po kladionicama glavni favorit. Mnogi "tipuju" na njega, a između ostalih i kanadski reper Drejk.

Kanađanin je poznat kao "baksuz", jer često gubi na sportskim kladionicama.

U junu je objavio da je za mesec dana izgubio preko 8 miliona dolara (oko 7,2 miliona evra) kladeći se na sportske mečeve. Fanovi su se često šalili na račun "Drejkove kletve", koja pogađa sportiste ili timove na koje se kladi ili za koje navija.

Ovog puta, Drejk čvrsto veruje da će Siner osvojiti US Open. Reper je na Instagramu podelio snimak ekrana koji pokazuje da je uložio 300.000 dolara (preko 257.000 evra) na Sinera kao pobednika grend slem turnira.

Ako se to dogodi, Kanađanin će osvojiti više od pola miliona dolara, što je preračunato oko 430.000 evra.



Taj meč je na programu u noći između četvrtka i petka (02.30) po našem vremenu.

