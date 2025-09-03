Tenis

LAJOVIĆ GAZI U ŠPANIJI: Srpski teniser preko Portugalca do četvrtfinala Sevilje

Časlav Vuković

03. 09. 2025. u 17:22

SRPSKI teniser Dušan Lajović nastavlja sa sjajnim partijama na čelendžeru u Sevilji. On je pobedio Portugalca Frederika Fereiru Silvu sa 6:4, 6:4.

Foto: EPA-EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI

U prvom setu viđena su tri brejka, jedan više je napravio 128. na ATP listi, što je bilo dovoljno za vođstvo.

Presudan trenutak u drugom delu meča bio je treći gem, kad je Duci rivalu oduzeo servis. Uspeo je da sačuva prednost, iako je pri rezultat 5:3 se suočio sa brejk loptom koju je spasao. 

Na kraju je uspeo da trijumfuje, uprkos tome što je u 10. gemu pretio 255. na ATP listi. Imao je 0:30, no iskusni 35-godišnjak je i to spasao i slavio posle jednog sata i 41 minuta.

Lajović će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika španskog okršaja Havijer Kosano Baranko - Pablo Karenjo-Busta.

