"JANIK SINER JE NAJVEĆI IKADA"! Ceo svet bruji o izjavi kontroverznog Rusa

02. 09. 2025.

Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u osmini finala pobedio 24. igrača sveta Rusa, koji igra pod zastavom Kazahstana Aleksandra Bublika posle tri seta, 6:1, 6:1, 6:1.

Foto: AP

Meč je trajao sat i 23 minuta. Siner je osam puta uzeo servis kazahstanskom teniseru, dok Bublik nije osvojio nijedan brejk.

Od samog starta meča bilo je jasno da je Italijan apsolutno dominantan, a rival je posle poraza samo mogao da oda priznanje protivniku.

- To je bilo neverovatno. Ja nisam loš, ali ti si jednostavno GOAT" - poručio je Bublik Sineru na mreži, potvrdivši i ono što je govorio uoči meča.

Pre susreta novinarka ga je pitala kako pobediti Sinera, a Bublik je tada odgovorio:

- Sve kod njega predstavlja problem. On je kao AI generisan igrač. Pokušaćemo da pronađemo način da ga savladamo, videćemo kako će biti - rekao je tada Bublik.

Ipak, izjavu da je Siner "najveći teniser svih vremena" (GOAT),  je zaista pomalo neprijatno čuti i to dok se na istom Ju-Es openu i dalje takmiči Novak Đoković.

Štaviše, taj nadimak je Đokoviću javnost tek nedavno "odobrila", dok se olako sada prišiva i teniserima koji su tek na početku karijere poput Janika Sinera.

