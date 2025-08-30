PROPISNO SE POMUČILA: Sabalenka u osmini finala Ju-Es opena

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala Ju-Es Opena, pošto je danas u trećem kolu pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 6:3, 7:6 (7:2) za sat i 40 minuta.

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Beloruska teniserka je prvi set osvojila nakon brejka u četvrtom gemu. Obe teniserke su zadržale svoj servis u drugom setu, a Sabalenka je bila bolja posle taj-brejka rezultatom 7:2.

Sabalenka će u osmini finala Ju-Es Opena igrati protiv Kristine Bukse, koja je savladala Elis Mertens sa 3:6, 7:5, 6:3.

Mira Andrejeva, peta teniserka sveta, poražena je od 139. na VTA listi Tejlor Tausend rezultatom 7:5, 6:2.

Tausend će u osmini finala igrati protiv 62. teniserke sveta Barbore Krejčikove, koja je eliminisala 11. na VTA listi Emu Navaro sa 4:6, 6:4, 6:4.