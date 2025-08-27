ŠOK NA JU-ES OPENU! Povukao se peti teniser sveta

Neverovatne vesti dolaze sa Ju-Es opena.

FOTO: Tanjug/AP

Peti igrač planete i peti nosilac u borbi za titulu na Flešing Medousu se povukao zbog povrede ruke.

Prošlogodišjji polufinalista je u prethodnom pobedio Federika Agustina Gomeza.

Bilo je predviđeno da igra u narednom kolu protiv Belgijanca Zizoa Bergsa. Međutim, odlučio je da se povuče.

Hi guys, I’m sorry to say I’ll be withdrawing from the US open. I tried my very best to be here and give myself the every chance to play but the discomfort in my arm has become to much and I have to do what is right and look after myself. Thank you for all the support. — jack draper (@jackdraper0) August 27, 2025

- Trudio sam se da dam sve od sebe, želeo sam da budem ovde. Ali bol u ruci je postao netrpeljiv. Moram da uradim ispravnu stvar i brinem o svom zdravlju, napisao je Drejper.

