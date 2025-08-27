ŠOK NA JU-ES OPENU! Povukao se peti teniser sveta
Neverovatne vesti dolaze sa Ju-Es opena.
Peti igrač planete i peti nosilac u borbi za titulu na Flešing Medousu se povukao zbog povrede ruke.
Prošlogodišjji polufinalista je u prethodnom pobedio Federika Agustina Gomeza.
Bilo je predviđeno da igra u narednom kolu protiv Belgijanca Zizoa Bergsa. Međutim, odlučio je da se povuče.
- Trudio sam se da dam sve od sebe, želeo sam da budem ovde. Ali bol u ruci je postao netrpeljiv. Moram da uradim ispravnu stvar i brinem o svom zdravlju, napisao je Drejper.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
