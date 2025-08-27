Tenis

ŠOK NA JU-ES OPENU! Povukao se peti teniser sveta

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 08. 2025. u 20:28

Neverovatne vesti dolaze sa Ju-Es opena.

ШОК НА ЈУ-ЕС ОПЕНУ! Повукао се пети тенисер света

FOTO: Tanjug/AP

Peti igrač planete i peti nosilac u borbi za titulu na Flešing Medousu se povukao zbog povrede ruke. 

Prošlogodišjji polufinalista je u prethodnom pobedio Federika Agustina Gomeza. 

Bilo je predviđeno da igra u narednom kolu protiv Belgijanca Zizoa Bergsa. Međutim, odlučio je da se povuče. 

- Trudio sam se da dam sve od sebe, želeo sam da budem ovde. Ali bol u ruci je postao netrpeljiv. Moram da uradim ispravnu stvar i brinem o svom zdravlju, napisao je Drejper. 

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)

"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)