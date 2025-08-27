Tenis

NOVAK SE MUČIO, ALI PROŠAO DALJE: Đoković savladao anonimnog Amerikanca

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 08. 2025. u 20:15

Novak Đoković se u drugom kolu Ju-Es opena sastao sa Amerikancem Zaharijem Svajdom. Nole je slavio rezultatom 3:1 (6:7, 6:3, 6:3, 6:1)

FOTO: Tanjug/AP

Da ovo neće biti meč kakvom se Nole nadao, pokazao je prvi set: u njemu je imao više neiznuđenih grešaka nego direktno osvojenih poena (14:12), a samo 53% prvog servisa je  ubacio gde treba. 

A kada je stigao do taj-brejka, autsajder ga je (i) u njemu nadigrao.

Žali se Zakari Svajda na povredu u završnici drugog seta, zvao je fizioterapeuta. Ima bolove u desnoj butini. To ga igra, Đoković je došao do brejka u šestom gemu što je bilo dovoljno da slomi njegov otpor i slavi 6:3 za izjednačenje 1:1 u setovima. 

Razbudio se Amerikanac koji je došao iz kvalifikacija. U trećem setu poveo 3:1 u setovima, a onda je to bilo to. Vratio je Nole odmah brejk. vezao pet gemova u nizu i tako upisao novi set, 6:3. 

U četvrtom setu Đoković je rivalu dao jedan gem, te se zasluženo plasirao dalje. 

 

