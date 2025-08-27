NOVAK SE MUČIO, ALI PROŠAO DALJE: Đoković savladao anonimnog Amerikanca
Novak Đoković se u drugom kolu Ju-Es opena sastao sa Amerikancem Zaharijem Svajdom. Nole je slavio rezultatom 3:1 (6:7, 6:3, 6:3, 6:1)
Da ovo neće biti meč kakvom se Nole nadao, pokazao je prvi set: u njemu je imao više neiznuđenih grešaka nego direktno osvojenih poena (14:12), a samo 53% prvog servisa je ubacio gde treba.
A kada je stigao do taj-brejka, autsajder ga je (i) u njemu nadigrao.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Žali se Zakari Svajda na povredu u završnici drugog seta, zvao je fizioterapeuta. Ima bolove u desnoj butini. To ga igra, Đoković je došao do brejka u šestom gemu što je bilo dovoljno da slomi njegov otpor i slavi 6:3 za izjednačenje 1:1 u setovima.
Razbudio se Amerikanac koji je došao iz kvalifikacija. U trećem setu poveo 3:1 u setovima, a onda je to bilo to. Vratio je Nole odmah brejk. vezao pet gemova u nizu i tako upisao novi set, 6:3.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U četvrtom setu Đoković je rivalu dao jedan gem, te se zasluženo plasirao dalje.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
27. 08. 2025. u 08:36
BRUKA I SRAMOTA! Evo kako je pretučen fudbaler Crvene zvezde
27. 08. 2025. u 13:19
HRVATI GRME! Srbi i Crnogorci im zabili nož u leđa
27. 08. 2025. u 11:51
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)