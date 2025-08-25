NEZAPAMĆEN SKANDAL NA JU-ES OPENU! Fotograf na meč lopti uleteo na teren i sprečio senzaciju, ali... (VIDEO)
Ruski teniser Danil Medvedev nije uspeo da se plasira u drugo kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u prvom kolu izgubio od 51. igrača sveta Francuza Benžamena Bonzija posle pet setova, 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.
Ipak, neće se pričati o ovom šoku toliko koliko onome što mu je prethodnilo. Bonzi je imao meč loptu na 5:4 u trećem setu i servirao je za pobedu. Promašio je prvi servis, a jedan fotograf se već našao na terenu.
- Ne sad, sklonite se sa terena, molim vas“, povikao je sudija kada je video fotografa. Publika je počela da zviždi, a Mededev je iskoristio priliku da potpali publiku. Ušao je u raspravu sa sudijom Kregom Alensvortom kom je objašnjavao koliko je to nestvarno.
Onda se okrenuo ka kameri i citirao Rajlija Opelku.
- Šta je Rajli Opelka rekao? Sudija zarađuje po meču, ne po satu. Sudija želi da ide kući“, što je izazvalo lavinu na tribinama.
Ipak, fotograf je pomogao Rusu u tom trenutku. Nekoliko minuta Bonzi nije mogao da servira zbog buke na tribinama i potpuno se ohladio. Medvedev je na kraju tada uspeo da napravi brejk, da spasi brejk loptu i da osvoji sledeći gem za 6:5.
Dobio je taj set u taj-brejku, onda je sledeći osvojio sa 6:0, da bi na kraju Bonzi ipak slavio sa 6:4 i tako poslao Medvedeva kući nakon što mu je to isto uradio na Vimbldonu.
