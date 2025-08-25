Tenis

SENZACIJA NA JU-ES OPENU! Gren slem šampion izbačen sa turnira

25. 08. 2025. u 06:54

ŠAMPION Ju-Es opena iz 2021. godine je završio takmičenje u Njujorku.

СЕНЗАЦИЈА НА ЈУ-ЕС ОПЕНУ! Грен слем шампион избачен са турнира

FOTO: Tanjug/AP

Danil Medvedev je izbačen u prvom kolu posle poraza od Benžamena Bonzija u nestvarnom meču - 6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4.

Potpuni haos vladao je na "Luj Armstrong" stadionu tokom duela između Rusa i Francuza. U trenucima kada je Medvedev bio na rubu eliminacije, pri vođstvu Bonzija 2-0 i meč lopti, nastala je "ludnica".

Između prvog i drugog servisa za meč, fotograf je ušao na teren. Glavni sudija Greg Alensvort je dao Bonziju novi prvi servis i Medvedev je pošizeo.

"Šta je Rajli Opelka rekao? Sudija zarađuje po meču, ne po satu. Sudija želi da ide kući", što je izazvalo lavinu na tribinama.

Nekoliko minuta Bonzi nije uspevao da servira zbog buke sa tribina, aplauza Medvedevu, zvižduka sudiji i protesta. Kada je konačno servirao, već je bio toliko iznerivran i potresen da je bio daleko od nivoa koji je do tada pokazivao i Medvedev to koristi. Pravi brejk i poravnava na 5:5 u trećem setu, a potom spasava brejk loptu i osvaja svoj servis-gem za potpuni preokret na 6:5.

Dobio je Medvedev taj set preživeo, posle i četvrti sa "nulom" izgledalo je da je sve gotovo. Naročito nakon starta petog, kada je imao dva puta i po brejk prednosti, ali na kraju se Rus raspao i doživeo senzacionalnu eliminaciju posle koje je dugo ostao na ternu i lomio reket.

