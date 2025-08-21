DA LI JE VREME ZA KRAJ KARIJERE? Nik Kirjos odustao i od trećeg grend slema u sezoni

Australijski teniser Nik Kirjos neće igrati na predstojećem Ju-Es openu u singl konkurenciji.

Foto: Profimedia

Kirjos će tako propustiti i treći uzastopni Grend slem turnir u ovoj godini. Australijanac se poslednjih godina muči sa povredama stopala, kolena, zglobova.

Nick Kyrgios has withdrawn from the Men's Singles event.



A Lucky Loser will replace him in the draw. — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025

Najbolji tenis je igrao 2022. godine kada je stigao do finala Vimbldona i četvrtfinala upravo Ju-Es opena.

Na Ju-Es openu zameniće ga srećni gubitnik iz kvalifikacija.

