Tenis

DA LI JE VREME ZA KRAJ KARIJERE? Nik Kirjos odustao i od trećeg grend slema u sezoni

Filip Milošević

21. 08. 2025. u 16:25

Australijski teniser Nik Kirjos neće igrati na predstojećem Ju-Es openu u singl konkurenciji.

Foto: Profimedia

Kirjos će tako propustiti i treći uzastopni Grend slem turnir u ovoj godini. Australijanac se poslednjih godina muči sa povredama stopala, kolena, zglobova.

Najbolji tenis je igrao 2022. godine kada je stigao do finala Vimbldona i četvrtfinala upravo Ju-Es opena.

Na Ju-Es openu zameniće ga srećni gubitnik iz kvalifikacija.

