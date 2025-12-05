FRKA KAKVA SE NE PAMTI! Stopiran transfer Bosanca u Partizan, Hrvat će žestoko odgovarati

JUČE se pojavila vest da će Amar Alibegović postati član Partizana.

Foto: Profimedia

Ipak, do tog transfera neće doći, bar za sada! Naime, Valerio Antonini, predsednik Trapanija, za La Gazzetta dello Sport je dao izjavu vezanu za ono što se dešavalo prethodnih dana u italijanskom prvoligašu.

Podsećanja radi, hrvatski trener Jasmin Repeša je napisao oproštajno pismo navijačima i napustio klub, dok je otišao i Amar Alibegović, kapiten ekipe koji je preko društvenih mreža izjavio da je odlučio da napusti Trapani, negirajući da je izbačen iz tima. I pojedini mediji su ga preselili u Partizan ili Barselonu.

A sada je prvi čovek Trapanija najavio žestoke kazne, naročito za Repešu.

- On apsolutno nije slobodan, poslaćemo pravno upozorenje za bilo kakvu aktivnost izvan ugovora“, rekao je Antonini za Gazzettu. „Repeša i on su poslali pismo u kojem tvrde da smatraju sebe slobodnima od ugovora zato što, kako kažu njihovi menadžeri, isplate nisu izvršene na datume koji su dogovoreni. Izvešćemo ih pred sportsku pravdu, a Repešu i pred civilnu, da bismo od njega potraživali veoma veliku odštetu. Najbolji trener u ligi, ali ljudski neizdrživ, nije prvi put da pravi ovakve gestove. Igrači su plaćeni, ne samo do oktobra kako smo obavezni: već do 3. decembra. Idemo dalje, sa Damoklovim mačem inicijative federalnog tužilaštva da ponovo preispita upis u ligu, što je po mom mišljenju nelegitimno jer se zasniva na priči o potraživanjima zbog kojih smo već bili kažnjeni”, rekao je prvi čovek Trapanija.

Vlasnik kluba sa Sicilije dodaje:

- Iznosi za koje sam bio prevaren u potpunosti su isplaćeni, ne kroz rate koje je tražila Agencija, već kroz dobrovoljno ispravljanje, iako se ni sa čim nismo slagali, koje smo želeli upravo zbog upisa u prvenstvo. Kompenzaciju smo platili tri puta umesto jednom. Poslao sam sve tužilaštvu i dodaćemo još jednu odbrambenu izjavu, cilj je da nam se vrate sve bodovi.

