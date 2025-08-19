CEO SVET BRUJI O POTEZU KARLOSA ALKARAZA! Evo šta je uradio Španac dok se Janik Siner previjao od bolova (VIDEO)
Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je titulu na Mastersu u Sinsinatiju, pošto mu je u finalu Italijan Janik Siner predao meč pri rezultatu 0:5.
Alkaraz je sjajno počeo meč, osvojio prvih pet gemova, da bi se Siner posle 23 minuta povukao jer je bilo jasno da ne može da mu parira.
Italijan se tokom meča u par navrata hvatao za stomak, a posle petog gema je pozvao medicinsku pomoć. Kako nije bilo poboljšanja, odlučio je da preda meč.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Previjao se Siner od bolova, nije izgledao dobro, a Alkaraz je u tim trenucima zaboravio na rivalstvo i rešio da pokuša da pomogne Janiku.
Prišao je Karlitos svom rivalu, a snimak i fotke ove situacije postali su viralni na društvenim mrežama i ceo svet bruji o potezu Alkaraza.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
ŠOK U FINALU SINSINATIJA: Karlos Alkaraz osvojio titulu, Siner predao meč posle pet gemova
18. 08. 2025. u 21:57
TOTALNA DOMINACIJA: Siner i Alkaraz u odabranom teniskom društvu
18. 08. 2025. u 17:13
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
18. 08. 2025. u 12:13
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.
18. 08. 2025. u 12:13
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)