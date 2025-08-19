Tenis

CEO SVET BRUJI O POTEZU KARLOSA ALKARAZA! Evo šta je uradio Španac dok se Janik Siner previjao od bolova (VIDEO)

Новости онлине

19. 08. 2025. u 07:50

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je titulu na Mastersu u Sinsinatiju, pošto mu je u finalu Italijan Janik Siner predao meč pri rezultatu 0:5.

Foto EPA

Alkaraz je sjajno počeo meč, osvojio prvih pet gemova, da bi se Siner posle 23 minuta povukao jer je bilo jasno da ne može da mu parira.

Italijan se tokom meča u par navrata hvatao za stomak, a posle petog gema je pozvao medicinsku pomoć. Kako nije bilo poboljšanja, odlučio je da preda meč.

Previjao se Siner od bolova, nije izgledao dobro, a Alkaraz je u tim trenucima zaboravio na rivalstvo i rešio da pokuša da pomogne Janiku.

Prišao je Karlitos svom rivalu, a snimak i fotke ove situacije postali su viralni na društvenim mrežama i ceo svet bruji o potezu Alkaraza.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

