TENISKI SVET U NEVERICI! Srpkinja dobila jezive pretnje i sve javno objavila

Srpska teniserka Aleksandra Krunić našla se u centru skandala nakon što je izgubila finale Rolan Garosa u dubl konkurenciji, što je i objavila na društvenim mrežama.

Iako je ostvarila rezultat za svako poštovanje, umesto podrške i čestitki suočila se sa nezapamćenim talasom uvreda i pretnji na društvenim mrežama, a rešila je da to objavi putem "priče" na Instagramu, iako je prošlo dosta vremena od Otvorenog prvenstva Francuske.

Kako navode mediji, iza napada na srpsku teniserku stoje nezadovoljni kladioničari koji su, usled njenog poraza, ostali bez velikih iznosa novca.

Komentari su išli od uvredljivih poruka do otvorenih pretnji smrću, a deo njih Krunićeva je i sama podelila.

Jedna od poruka koje je objavila glasi:

"Od 3:0 izgubila si 12 od 14 gemova, nameštačice mečeva, ružna ku*ko, platićeš životom za ovo".

Za sada nije poznato da li je srpska teniserka preduzela određene pravne mere povodom ovih pretnji, a sigurno da joj nije bilo nimalo prijatno da sve to čita nakon najboljeg turnira karijere.

