Tenis

TENISKI SVET U NEVERICI! Srpkinja dobila jezive pretnje i sve javno objavila

Новости онлине

18. 08. 2025. u 09:27

Srpska teniserka Aleksandra Krunić našla se u centru skandala nakon što je izgubila finale Rolan Garosa u dubl konkurenciji, što je i objavila na društvenim mrežama.

ТЕНИСКИ СВЕТ У НЕВЕРИЦИ! Српкиња добила језиве претње и све јавно објавила

FOTO: Profimedia

Iako je ostvarila rezultat za svako poštovanje, umesto podrške i čestitki suočila se sa nezapamćenim talasom uvreda i pretnji na društvenim mrežama, a rešila je da to objavi putem "priče" na Instagramu, iako je prošlo dosta vremena od Otvorenog prvenstva Francuske.

Kako navode mediji, iza napada na srpsku teniserku stoje nezadovoljni kladioničari koji su, usled njenog poraza, ostali bez velikih iznosa novca.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

G.Šljivić

 

Komentari su išli od uvredljivih poruka do otvorenih pretnji smrću, a deo njih Krunićeva je i sama podelila.

Jedna od poruka koje je objavila glasi:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

"Od 3:0 izgubila si 12 od 14 gemova, nameštačice mečeva, ružna ku*ko, platićeš životom za ovo".

Foto: Printskrin

 

Za sada nije poznato da li je srpska teniserka preduzela određene pravne mere povodom ovih pretnji, a sigurno da joj nije bilo nimalo prijatno da sve to čita nakon najboljeg turnira karijere.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i orlovima...

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...