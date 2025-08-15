OPŠTI TENISKI HAOS! Ben Rotenberg napao Janika Sinera, a sve zbog doping afere

Siner je odlučio da skoro godinu dana nakon što ga je otpustio, vrati u svoj tim Umberta Feraru, trenera za fizičku spremu. Posle doping afere vratio je direktnog krivca. I o tome nije hteo da govori, ali...

FOTO: Tanjug/AP

I novinari su ga pustili da to tako bude, ali nije frilenser Ben Rotenberg, koji je iz nekoliko pokušaja uspeo da u Sinsinatiju izvuče barem koliko-toliko opširan odgovor od prvog tenisera sveta o novoj kontroverzi.

Rotenberga je incijalno zanimalo da li je ovakav rasplet značio da se Siner kajao što je otpustio Feraru.

- Bila je to drugačija situacija. Sada je sve drugačije. Osećao sam da mi je u ovom trenutku potreban neko ko bolje poznaje moje telo, jer... ali sve smo rekli u saopštenju za štampu, tako da je to u redu - odgovorio je Siner, konačno.

Nije odustao Rotenberg.

"Poznavanje svog tela": šta to tačno znači? Kakvu vrstu stručnosti ili poznavanja poseduje što vam može pomoći?

Siner je pokušao da se izvuče.

- Radili smo zajedno oko dve godine pre ove pauze. Njegov rad mi je doneo mnogo koristi. Radili smo na svakom delu mog tela: mobilnosti, stabilnosti, pa čak se poboljšala i izdržljivost mog tela. Mislim da je uradio odličan posao. Takođe sam se dobro slagao sa Markom [Panikijem], ali možda nije bio najbolji izbor. Oduvek sam imao dobar osećaj u vezi sa Umbertom.

Iako je javnost ostala zaprepašćena ovakvim raspletom, 23-godišnjak iz Južnog Tirola ni to nije želeo da komentariše.

- Ne bih mogao ništa da kažem o tome - podvukao je Siner.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

(ALO)