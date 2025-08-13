MOĆNE REČI VELIKOG ŠAMPIONA: Evo šta je Alkaraz rekao za Međedovića nakon njihovog meča u Sinsinatiju
HAMAD Međedović pružio je dobar otpor protiv Karlosa Alkaraza u 3. kolu Sinsinatija. Španac je na kraju trijumfovao sa 6:4, 6:4. On je posle meča govorio o srpskom teniseru.
Drugi reket planete imao je samo reči hvale za momka iz Novog Pazara koji zauzima 72. mesto na ATP listi.
- Znam da je veoma moćan igrač. Njegove udarce je neverovatno teško vraćati. Ima isto tako sjajan servis. Znam da ne voli previše da trči iz jedne u drugu stranu, tako da je moj plan bio da ga nateram da trči što je moguće više. Bilo je teško jer njegove loptice zaista idu velikom brzinom, ali srećan sam da sam to uspevao većinu vremena, pokušavajući dobro da se branim. Srećan sam zbog pobede - rekao je Alkaraz.
Međedović je u jednom momentu bio prinuđen da zatraži pomoć doktora jer se nije osećao najbolje.
- Primetio sam da ima problema zbog vrućine. Zvao je doktora, bilo je očigledno, tako da sam pokušao da iskoristim njegove greške i pritisnem ga još više. Imao sam malo i sreće, ali sam generalno dobro odigrao ceo meč. Nadam se da ću napredovati do kraja nedelje - zaključio je Španac.
Podsetimo, Karlitos će u osmini finala Sinsinatija igrati protiv Italijana Luke Nardija.
