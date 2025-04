KAKAV PEH! NIŠTA OD BARSELONE: Museti se povukao zbog povrede

Italijanski teniser Lorenco Museti rekao je da se zbog povrede zadobijene u finalu mastersa u Monte Karlu povukao sa turnira u Barseloni, koji počinje u ponedeljak, 14.aprila.

Foto: Profimedia

Museti je poveo 1:0 u setovima protiv Karlosa Alkaraza, a u trećem setu je zatražio medicinski tajm-aut zbog povrede butnog mišića desne noge.

Posle toga se vidno teško kretao, ali je ostao na terenu do kraja, pa je Alkaraz preokretom stigao do pobede i pehara.

- Nisam želeo da predam finale, izdržao sam do kraja, ali neću igrati u Barseloni. Videćemo posle testova kakvo je stanje povrede. Verovatno me stigao i umor posle izuzetno naporne nedelje. Nadam se da ću biti sto odsto spreman do mastersa u Madridu - rekla je Museti.

