FEDERER JE OSTAVIO NAJDUBLJI TRAG, ALI...: Poznati teniski trener otkrio ko je najveći svih vremena

Poznati teniski trener - Patrik Muratoglu, otvorio je dušu i rekao da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena.

Foto: Profimedia

Već godinama traje polemika ko je broj jedan, a Francuz je istakao da je srpski teniser bez premca što se tiče rezultata, kako prenosi "Eurosport".

- Kada pogledate trojicu najvećih, jedan od njih je najveći. On je bio broj 1 duže od ostale dvojice, on je osvojio više gren slemova od ostale dvojice, on je osvojio više mastersa od ostale dvojice... On ih je svuda pobeđivao. A to je Novak - rekao je Muratoglu.

Uticaj na tenis je nešto sasvim drugo, a Muartoglu u tom aspektu prednost daje Rodžeru Federeru.

- Ja se slažem da će možda neko za 50 godina reči da je Federer ostavio veći trag od Đokovića, ali kada biramo ko je najbolji u istoriji, moramo da se oslanjamo na postignuća. Ako to baziramo na nekom drugom kriterijumu, to je subjektivno i nema nikakvu vrednost - rekao je Muratoglu.

