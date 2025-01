UŽIVALI SMO U NAJLEPŠEM TENISKOM FILMU: Janik Noa, francuska legenda belog sporta, ekskluzivno za "Novosti"

Loše se počinje, ako se unapred odmah razmišlja o uspehu. Tenis je pre svega sport, upražnjava se da bi se onaj ko ga igra zabavio i stekao prijatelje na terenu.

Foto: Goran Čvorović

Tako o tenisu i sportu uopšte, u ekskluzivnom razgovoru za božićni broj "Novosti", govori legenda francuskog i svetskog "belog sporta" Janik Noa.

• Kako uopšte mladi koji počinju da igraju mogu da razmišljaju o uspehu, imajući u vidu da među njima ima mnogo talentovanih, a samo nekolicina postanu vrhunski igrači?

- Među sto hiljada dece koja imaju talenat, možda će se samo jedno u životu profesionalno baviti tenisom. Šteta je onda zbog toga izgubiti pravu stranu sporta i ne uživati u njemu. Tenisom se, kao i svakim drugim sportom, treba pre svega baviti iz zadovoljstva.

• Ima nekih koji se zabavljaju, i pri tom još i postižu uspehe. Kako gledate na novu generaciju koja dolazi?

- Mnogo ih volim. Obožavam ih, poštujem ih kao ličnosti. To su dobra deca. Govorim pre svega o mladim Francuzima koje sam imao priliku da sretnem i upoznam, da ih vidim kako igraju, rade i treniraju.

• A Siner, Alkaraz?

- Što se tiče igrača iz drugih zemalja, Janika Sinera još nisam imao priliku da sretnem, ali imam dobar filing kada je o njemu reč. Karlosa Alkaraza sam upoznao na Lejver kupu. Sjajan je. Ima nečeg "nadalovskog" u njemu, kada se, uopšte, radi o poštovanju ljudi, urođenoj jednostavnosti. To je dobro i za tenis, za sve nas. Potrebni su nam takvi igrači. A imajući u vidu da su obojica u samom vrhu, donose novu energiju našem sportu. Drugi ih slede i svaki od njih će pronaći svoje mesto u ovom scenariju.

• Rodžer Federer i Rafael Nadal su napustili tenis, Novak Đoković je igrao malo u poslednje vreme. Kako gledate na ovu smenu generacija?

- Dobro je to. U sportu, kao i u svemu drugome, potrebne su promene. U jednom trenutku treba okrenuti stranicu. To je život. Sva trojica su obeležili svoju epohu na fantastičan način. U istoriji tenisa nešto slično do sada nismo videli, takvu dominaciju trojice tenisera. Mnogo su uradili za ovoj sport. I kada je u pitanju njihova igra, i kada se radi o titulama, ličnostima. Dobro je kada se u isto vreme u vrhu nađu teniseri sa različitim karakterom. Imali smo sreću da to doživimo. Ostaviće za sobom prazninu, to je sigurno. Ali, treba biti optimista. Dolaze mlađi, koji odlično igraju.

• Koliko predviđate da će Novak još biti na terenu?

- Nole je još prisutan! Igraće koliko bude želeo. Za Federera su govorili da se povukao u pravom trenutku, za Nadala da je malo odugovlačio. Odlučio je da odigra Dejvis kup kod kuće, u svojoj zemlji, i to je, po meni, možda bio najbolji način da se oprosti, pred domaćim navijačima. A Đoković može da bira! Čini mi se da može kako mu se prohte. Ne znam u kakvom mu je stanju telo, ne poznajem dovoljno njegov život, ali mislim da će sve zavisiti pre svega od njegove želje da li i koliko još želi da bude na terenu. Potukao je rekorde, sada igra iz zadovoljstva. Ako bude uspeo da bude konkurentan, nastaviće. Ako mu se dogodi da počne da gubi u drugom kolu, verovatno će prestati.

• Sjajno je što je tenis u jednom trenutku imao svu trojicu?

- I u filmu su potrebni glumci s različitim rolama. Tenis je spektakl. Naročito za gledaoce. Recimo da sam "poseban" posmatrač ovog sporta, imam možda drugačiji pogled na tenis od drugih, ali uživao sam da gledam Nadala, kao što sam uživao da gledam Federera i kao što sam uživao da gledam Đokovića na Olimpijskim igrama u Parizu.

• I dalje ste poslednji Francuz koji je osvojio grend slem kod kuće, na Rolan Garosu, još davne 1983. godine. Koliko ćemo još čekati da u Parizu slavi jedan vaš sunarodnik?

- Istina, imao sam moje vreme slave. Doći će i to, da neki Francuz ponovo osvoji Rolan Garos. Poslednjih dvadseset godina tri najbolja igrača u istoriji tenisa su sve "blokirali". Doduše, i Vavrinka se tu "provukao", ali bilo je teško. Sada će i za Francuze biti lakše.

• Posle tenisa započeli ste pevačku karijeru. Pevate li još?

- Pevam, pod tušem! – završio je, šarmatno, u svom stilu, Janik Noa.

TATA, ŠESTI PUT

Janik Noa je nedavno po šest put postao otac. U 64. godini dobio je kćerku Kilani, sa trideset godina mlađom novom životnom saputnicom Malikom. Srećni mama i tata su pozirali s bebom pred kamerama. Zanimljivo je da je istovremeno Janikov najstariji sin Žoakim najavio da sa brazilskom manekenkom Lais Riberio takođe čeka dete.

- Rodila mi se kćerka, a mom sinu će se roditi sin. Odrastaće zajedno. To je fantastično – prokomentarisao je Noa.

S TENISA NA PARATENIS

Nekadašnji teniser i trener Dejvis kup reprezentacije Francuske, tokom letnjih Olimpijskih igara u Parizu bio je selektor parateniskog nacionalnog tima. Sada obavlja dužnost koordinatora za igrače u invalidskim kolicima.

Foto: Goran Čvorović VELIKAN: Janik Noa

Foto: Goran Čvorović SRDAČNO: S našim dopisnikom