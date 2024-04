BIVŠI TOP 10 IGRAČ: ''Protiv Nadala uđete skoro pa poraženi u meč, dok kod Đokovića i Federera nije tako...''

Kako smatra argentinski teniser Dijego Švarcman, Rafal Nadal je taj teniser ''koji izaziva najviše poštovanja kad ste na drugom kraju terena'' u poređenju sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom kod kojih je to drugačije.

Tanjug/AP

- Mislim da je Rafa, od njih trojice, onaj koji izaziva najviše poštovanja kada uđete u teren. Kao da uđete na teren malo poraženiji. Kod ostalih, ako jednog dana uhvatite Đokovića ljutog ili ako zgrabi par lopti i ima trenutke frustracije... A Federer, koji je tako opušten, ponekad vam daje opcije da uđete u meč - rekao je Švarcman i dodao:

- Ali Nadal, od trenutka kada počnete da igrate sa njim, od početka do kraja, čini se da je to poslednja tačka u njegovoj karijeri. Teško je. On izaziva toliko poštovanja u vama da ponekad kažete: „Kako da to uradim?“ I on to savršeno podnosi, ima manje udaraca od Federera ili Đokovića, ali nastavlja da pobeđuje. Veoma je teško održati ono što radi od prvog minuta.

