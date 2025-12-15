Košarka

ZBOG NJE JE OTIŠAO ŽELJKO OBRADOVIĆ! Potez Žarka Paspalja na konferenciji za medije je apsolutni hit

Новости онлине

15. 12. 2025. u 14:30

I pored toga što su svi očekivali burnu konferenciju za medije KK Partizan , Žarko Paspalj je na kraju naterao sve na smeh.

Foto KK Partizan

Naime, posle obraćanja medijima sa predsednikom kluba Ostojom Mijailovićem, Žarko  Paspalj je imao pitanje za novinarku portala Sportklub, Radu Nikolić.

-  Imao bih jedno pitanje za novinarku Radu Nikolić. Željko mi je rekao da više ne može da odgovara više na vaša pitanja na konferenciji za štampu i kako se vi osećate povodom toga -  pitao je Paspalj na kraju obraćanja.

Posle kratke pauze se nasmejao i otišao da pozdravi Radu Nikolić, što možete da pogledate na kraju video snimka.

