ZBOG NJE JE OTIŠAO ŽELJKO OBRADOVIĆ! Potez Žarka Paspalja na konferenciji za medije je apsolutni hit
I pored toga što su svi očekivali burnu konferenciju za medije KK Partizan , Žarko Paspalj je na kraju naterao sve na smeh.
Naime, posle obraćanja medijima sa predsednikom kluba Ostojom Mijailovićem, Žarko Paspalj je imao pitanje za novinarku portala Sportklub, Radu Nikolić.
- Imao bih jedno pitanje za novinarku Radu Nikolić. Željko mi je rekao da više ne može da odgovara više na vaša pitanja na konferenciji za štampu i kako se vi osećate povodom toga - pitao je Paspalj na kraju obraćanja.
Posle kratke pauze se nasmejao i otišao da pozdravi Radu Nikolić, što možete da pogledate na kraju video snimka.
