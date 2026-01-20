Ostali sportovi

NEĆE VIŠE DA IGRA ZA SRBIJU! Evo ko se prvi povukao iz reprezentacije nakon eliminacije sa Evropskog prvenstva

20. 01. 2026. u 13:47

Posle kraha Orlova na Evropskom prvenstvu došlo je i do prvog oproštaja od dresa s državnim grbom.

FOTO: N. Skenderija

Dan nakon poraza od Austrije u presudnoj utakmici glavne faze Evropskog prvenstva u rukometu, od dresa reprezentacije Srbije oprostio se Nemanja Ilić (35), koji je na tom meču bio najefikasniji među Orlovima, sa šest datih golova.

On je na Instagramu poslao emotivnu poruku.

- Od 2012. godine imao sam čast da predstavljam svoju zemlju, nosim grb na grudima, pevam himnu i delim teren sa neverovatnim saigračima.

Na tom putu, bilo je svega… Lepih trenutaka, bitnih pobeda, bolnih poraza, borbi i emocija koje se ne zaboravljaju.

Svaki poziv i svaki minut u ovom dresu imali su, i imaće, posebnu težinu i neprocenjivu čast. Posebno privilegija mi je bila da budem kapiten reprezentacije Srbije. Hvala svima koji su bili deo ovog puta!

Odlazim ponosan i zahvalan. Reprezentacija će zauvek imati posebno mesto u mom srcu - napisao je Nemanja Ilić.

