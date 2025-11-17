Ostali sportovi

TAMARA MENJA ALEKSANDRU: Promene u ženskoj rukometnoj reprezentaciji Srbije za Svetsko prvenstvo

Slobodan Krstović

17. 11. 2025. u 17:40

NIJE slučajno selektor rukometašice Hose Ignacio Prades kada je objavio spisak igračica za SP od 26. novembra do 14. decembra u Holandiji i Nemačkoj rekao da se nada da će sve devojke biti zdrave. I već prvog dana priprema morao je da se zbog zdrastvenih problema odrekne usluga levog krila Aleksandre Stamenić i pozove Tamaru Kocić.

FOTO: Rukometni savez Srbije

U našem taboru svi se nadaju da će to biti jedina i poslednja promena u timu uoči šampionata planete, na kojem naše devojke žele da igraju mnogo bolje nego da poslednja tri velika takmičenja, koja su završavale neuspešno. Uostalom, na poslednjem SP 2023. u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj bile su 21, sa jedinom pobedom nad Čileom.

Srpkinje večeras počinju završne pripreme u SC FSS u Staroj Pazovi, koje će trajati devet dana, jer već 26. novembra u prvom kolu grupe C u Štutgartu igraju sa Urugvajem. Odmeriće snage i sa Islandom (28.novembra) i Nemačkom, 30.novembra.

Da bi što spremnije dočekali SP, naše devojke se već u sredu sele u norveški Bergen, gde će od 20. do 23.novembra igrati na "Posten kupu". Katarina Krpež Šlezak i drugarice 20. će se sastati sa Mađarskom, 22. sa Španijom i 23. sa Norveškom. Te tri utakmice će pokazati šta mogu da očekuju na planeternom skupu. U ponedeljak, 24.novembra iz Bergena se sele u Štutgart.

Boje Srbije na SP trebalo bi da brane: Jovana Risović, Gordana Petković, Marijana Ilić (golmani), Sanja Radosavljević, Tamara Kocić (leva krila), Katarina Krpež Šlezak, Dunja Radević (desna krila), Dragana Cvijić, Katarina Bojičić, Vladana Mitrović (pivoti), Tamara Mandić, Sara Garović, Jovana Jovović, Jovana Skrobić, Emilija Lazić, Dunja Tabak, Anđela Janjušević i Aleksandra Vukajlović.

