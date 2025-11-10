SRBIJA DOMINIRA! Srpske bokserke Sara Ćirković i Sanja Mitić osvojile zlatne medalje na Evropskom prvenstvu!
Srpske bokserke Sara Ćirković i Sanja Mitić osvojile su zlatne medalje na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore i omladinke, pa se ženska selekcija Srbije iz Jerevana vraća sa ukupno dva zlata, četiri srebra i tri bronze.
Šampionat "starog kontinenta" u boksu za mlađe seniorke (do 23 godine) i omladinke (do 19 godina) u organizaciji Evropske bokserske kofederacije (EUBC) održan je u glavnom gradu Jermenije.
Poslednjeg dana takmičenja Srpkinje su "iskovale" tri medalje - Sara Ćirković i Sanja Mitić zlato, a Anastasija Bošković srebro.
Ćirković je u finalu kategorije do 54 kilograma pobedila Ruskinju Dariju Pantelejevu jednoglasnom odlukom sudija (5:0) i tako osvojila treću u nizu zlatnu medalju na šampionatima Evrope u olimpijskom boksu za mlađe seniore (U23).
Ujedno, ovo je peto Sarino zlato u svim takmičarskim uzrastima kada su u pitanju šampionati "starog kontinenta". Prethodna evropska zlata u ovom uzrastu, Ćirkovićeva je osvojila u Budvi (2023) i Sofiji (2024), gde je na oba šampionata proglašena najboljom bokserkom kao i sada u Jerevanu, gde je dobila poseban pehar namenjen najboljoj bokserki Evropskog prvenstva.
Anastasija Bošković se za zlato borila protiv Beloruskinje Darije Lecko. Poražena je na poene jednoglasnom odlukom sudija – 5:0, pa je osvojila srebrnu medalju.
U uzrastu omladinki Srbija je okićena sa tri srebra. Nikolina Džida (do 52 kg) se u finalu borila žestoko protiv Ruskinje Ksenije Cimbaljuk, poražena je na poene, Milica Pantelić (do 60 kg) je u finalu zaustavljena od Sofije Molčanove iz Rusije, prekidom borbe u drugoj rundi od strane sudije u ringu, dok je Dunja Vuksić (do 63 kg) u finalu izgubila od Ruskinje Arine Varsanije.
Četiri bronzane medalje za Srbiju na šampionatu Evrope u boksu za mlađe seniorke (U23) i omladinke (U19) iz kalendara EUBC osvojile su: Lejla Sejdi (do 57 kg) u omladinskoj konkurenciji (U19), a u uzrastu mlađih seniorki (U23), Dragana Jovanović (do 57 kg), Kristina Kuluhova (do 60 kg) i Dimitrij Gorbenko (do 63,5 kg).
Žensku reprezentaciju Srbije u konkurenciji omladinki predstavljale su: do 52 kg Nikolina Džida, 57 kg Lejla Sejdi, 60 kg Milica Pantelić i 63 kg Dunja Vuksić. Kod mlađih seniorki (U23) boje naše zemlje u Jerevanu branile su: 50 kg Sanja Mitić, 54 kg Sara Ćirković, 57 kg Dragana Jovanović, 63 kg Kristina Kuluhova i 70 kg Anastasija Bošković.
Stručni štab ženske reprezentacije Srbije činili su selektor Mirko Ždralo i treneri Alen Bičenov iz Rusije, Kubanac Pedro Granado i Aleksandar Vučković.
