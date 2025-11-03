Ostali sportovi

VOJVODINA ČEKA DUBOČICA: Sutra u osmom kolu ARKUS lige za rukometaše Novosađani će ugostiti Leskovčane

Slobodan Krstović

03. 11. 2025. u 10:57

MOŽE li Dubočica da iznenadi Vojvodinu? Odgovor ćemo dobiti sutra u Novom Sadu, gde će lider ARKUS lige u osmom kolu ugostiti Leskovčane. Sutra će šampion, Partizan biti gost Šamota. U sredu Dinamo dočekuje Vranje, Metaloplastika Radnički, a pažnju privlači derbi začelja između Proletera i Crvene zvezde.

ВОЈВОДИНА ЧЕКА ДУБОЧИЦА: Сутра у осмом колу АРКУС лиге за рукометаше Новосађани ће угостити Лесковчане

Foto: Profimedia

OSMO kolo ARKUS lige za rukometaše, sutra: Šamot - Partizan (19.00), Vojvodina - Dubočica (18.00). Sreda: Dinamo - Vranje (18.00), Jugović - Kikinda (19.00), Metaloplastika - Radnički (18.30), Proleter - Crvena zvezda (18.00).

TABELA: Vojvodina 14, Partizan 12, Dubočica 12, Dinamo 12, Radnilki 8, Metaloplastika 7, Vranje 6, Šamot 5, Kikinda 2, Jugović 2, Proleter 2, C. zvezda 2.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)

AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)