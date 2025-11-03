VOJVODINA ČEKA DUBOČICA: Sutra u osmom kolu ARKUS lige za rukometaše Novosađani će ugostiti Leskovčane
MOŽE li Dubočica da iznenadi Vojvodinu? Odgovor ćemo dobiti sutra u Novom Sadu, gde će lider ARKUS lige u osmom kolu ugostiti Leskovčane. Sutra će šampion, Partizan biti gost Šamota. U sredu Dinamo dočekuje Vranje, Metaloplastika Radnički, a pažnju privlači derbi začelja između Proletera i Crvene zvezde.
OSMO kolo ARKUS lige za rukometaše, sutra: Šamot - Partizan (19.00), Vojvodina - Dubočica (18.00). Sreda: Dinamo - Vranje (18.00), Jugović - Kikinda (19.00), Metaloplastika - Radnički (18.30), Proleter - Crvena zvezda (18.00).
TABELA: Vojvodina 14, Partizan 12, Dubočica 12, Dinamo 12, Radnilki 8, Metaloplastika 7, Vranje 6, Šamot 5, Kikinda 2, Jugović 2, Proleter 2, C. zvezda 2.
