„SPINOVCI“ BEZ PREMCA : U Novom Sadu održano Prvenstvo Srbije stonotenisera sa invaliditetom
NA pojedinačnom Prvenstvu države u konkurenciji stonotenisera sa invaliditetom, na kom je minulog vikenda u „Spens-u“ učestvovalo 86 takmičara iz 13 klubova iz sele Srbije, najviše uspeha imali su članovi novosadskog STKOI „Spin“, koji su svojili devet odličja.
U kategoriji dama od 1-5, trijumfovala je Zorica Popadić iz beogradskog Stiba, ispred Sanje Bogunović i Kristine Arančić iz Spina, dok je u kategorji 6-10 najbolje bile klupske koleginice Spina, Mila Gajić i Larisa Stojšin.
U muškoj konkurenciji, K 9-10, pobedio je Nebojša Kitić (Medijana Niš) ispred Vladimira Kinuća (Tvrđava Novi Sad) a u kategoriji 8, Aleksej Radukić (Spin) ispred Milorada Jovanovića (Nais). U kategoriji 6-7, odličja su osvjili trojica takmičara Spina, Luka Vidović, Mihajlo Radovanović i Milan Mićović, a u kategoriji 3-5, neprikosnoveni paraolimpijac Spina, Mitar palikuća ispred klupskog kolege Nemanje Ćurića i Andreja Radulovića iz Naisa i Mladena Ćirića iz Tvrđave. Pobedu u kategoriji 1-2, odneo je Boris Stojiljković iz novosadskog Neosa ispred Zrenjaninca Gorana Perlića a trećeplasirani je Miroslav Živković, Stib.
