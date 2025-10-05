ZVEZDINA PIROVA POBEDA: Crveno-beli nisu uspeli da izbore grupnu fazu Evrokupa za vaterpoliste i igraće u Kupu konferencije

CILj nije ostvaren. Vaterpolisti Crvene zvezde na kvalifikacionom turniru grupe B u Monpeljeu nisu uspeli da se plasiraju u grupnu fazu Evrokupa. Crveno-beli su u poslednjem kolu očekivano potopili domaći Monpelje sa 23:10 (5:0, 4:3, 5:2, 9:5), ali im je pobeda donela treće mesto sa 5 bodova, iza Trsta (7) i Vuljagmenija (6 bodova). Dalje su išli pobednici grupe i tri najbolje drugoplasirane ekipe.

Foto: M. Vukadinović

Zvezdaši su uoči duela sa Francuzima saznali da će morati da se sele u Kup Konferencije i pridruže se Partizanu, jer je Vuljagmeni (trener Vladimir Vujasinović, Nemanja Ubović) posle peteraca savladao Trst sa 23:22 (17:17 u regularnom toku). Taj ishod odgovarao je i Italijanima, kojima je bod donosi prvo mesto i Grcima, koji su na kraju bili najbolja drugoplasirana ekipa.Ali, i da je Trst odneo ceo plen,Zezda ne bi prošla, jer bi bila najslabija drugoplasirana ekipa.Beograđani su u prvom kolu izgubili od Trsta (12:11), a u drugom savladali Vuljagmeni posle peteraca -17:16.

Ipak, to nije omelo crveno-bele da odigraju ozbiljno sa igračima Monpeljea. Bili su pucački raspoloženi,a najefikasniji je bio Šulc sa pet pogodaka. Pješevac je dao 4, Marković 3, Vitorović, Gajić, Tankosić, Radanović i Petković po 2 i Gak jedan.

Šabac je saznao rivale u grupi D Evrokupa. „Čivijaši“ će snage da odmere sa Savonom, Špandauom i Steauom.U grupi A su: Jug, Duizburg, Solaris i Terasa (Španija), u grupi B Barselona, Dinamo Bukurešt, Trst i Apolon, a u grupi C: BVSC, Panatinaikos,Budućnost i Vuljagmeni.