Ostali sportovi

GRBIĆ BOLJI OD KOVAČA: Poljska preko Turske do polufinala Svetskog prvenstva u odbojci, sad sledi veliki derbi!

Časlav Vuković

24. 09. 2025. u 15:48

U ČETVRTFINALU Svetskog prvenstva u odbojica snage su odmerila dvojica srpskih trenera - Nikola Grbić i Slobodan Kovač. Prvi je na kraju imao razolga za slavlje, pošto je njegova Poljska savladala Tursku sa 3:0 (25:15, 25:22, 25:19).

ГРБИЋ БОЉИ ОД КОВАЧА: Пољска преко Турске до полуфинала Светског првенства у одбојци, сад следи велики дерби!

FOTO: Tanjug/AP

Veliki favorit bio je vicešampion sveta i Olimpijskih igara. To je opravdao na terenu i zasluženo se plasirao među četiri najbolje reprezentacije na planeti.

Najefikasniji u reprezentaciji Poljske bio je Vilfredo Leon sa 13 poena, dok je Jakub Kohanovski zabeležio 12.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U selekciji Turske najbolji je bio Adis Lagumdžija sa 12 poena, pratio ga je rođeni brat Mirza Lagumdžija sa devet.

Odbojkaši Poljske će 27. septembra u polufinalu igrati protiv aktuelnog šampiona sveta Italije, koja je ranije danas savladala Belgiju 3:0 (25:13, 25:18, 25:18).

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preostala dva četvrtfinala Svetskog prvenstva biće odigrana sutra, a sastaće se Češka - Iran (9.30) i SAD - Bugarska (14).

Odbojkaši Srbije su zauzeli deseto mesto, pošto su u osmini finala poraženi od Irana rezultatom 3:2.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LEGENDA FUDBALA DOLAZI NA SRBIJA - ALBANIJA? Dragan Stojković Piksi posle dodele Zlatne lopte pojasnio sve, otkrio i šta kamere nisu snimile
Fudbal

0 0

LEGENDA FUDBALA DOLAZI NA SRBIJA - ALBANIJA? Dragan Stojković Piksi posle dodele Zlatne lopte pojasnio sve, otkrio i šta kamere nisu snimile

Na svečanoj ceremoniji u pariskom Teatru Šatele, Zlatna lopta pripala je Usmanu Dembeleu. Njegov glavni konkurent, Lamin Jamal, morao je da se zadovolji nagradom za najboljeg mladog igrača, dok je treće mesto pripalo Vitinji. Za najboljeg trenera proglašen je Luis Enrike, a najviše priznanja prikupili su fudbaleri Pari Sen Žermena, koji je istovremeno proglašen za najbolji klub na svetu. Pored brojnih zvanica iz sveta fudbala, na poziv UEFA spektaklu u Parizu prisustvovao je i selektor naše reprezentacije Dragan Stojković.

24. 09. 2025. u 16:10

Politika
Tenis
Fudbal
TENISKI ZEMLJOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!

TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!