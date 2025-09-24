GRBIĆ BOLJI OD KOVAČA: Poljska preko Turske do polufinala Svetskog prvenstva u odbojci, sad sledi veliki derbi!

U ČETVRTFINALU Svetskog prvenstva u odbojica snage su odmerila dvojica srpskih trenera - Nikola Grbić i Slobodan Kovač. Prvi je na kraju imao razolga za slavlje, pošto je njegova Poljska savladala Tursku sa 3:0 (25:15, 25:22, 25:19).

FOTO: Tanjug/AP

Veliki favorit bio je vicešampion sveta i Olimpijskih igara. To je opravdao na terenu i zasluženo se plasirao među četiri najbolje reprezentacije na planeti.

Najefikasniji u reprezentaciji Poljske bio je Vilfredo Leon sa 13 poena, dok je Jakub Kohanovski zabeležio 12.

U selekciji Turske najbolji je bio Adis Lagumdžija sa 12 poena, pratio ga je rođeni brat Mirza Lagumdžija sa devet.

Odbojkaši Poljske će 27. septembra u polufinalu igrati protiv aktuelnog šampiona sveta Italije, koja je ranije danas savladala Belgiju 3:0 (25:13, 25:18, 25:18).

Preostala dva četvrtfinala Svetskog prvenstva biće odigrana sutra, a sastaće se Češka - Iran (9.30) i SAD - Bugarska (14).

Odbojkaši Srbije su zauzeli deseto mesto, pošto su u osmini finala poraženi od Irana rezultatom 3:2.

