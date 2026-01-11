EPISKOP SERGIJE ODGOVORIO MUSTAFI CERIĆU: Bosanska crkva nije nikada postojala niti će ikada postojati

EPISKOP bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije poručio je danas, komentarišući ideju bivšeg poglavara Islamske zajedice u BiH Mustafe Cerića da se formira "bosanska pravoslavna crkva", da takva crkva nije nikada postojala niti će ikada postojati.

"Taman kad se uhvatilo malo predaha od opasne retorike, koja ovoj zemlji nikada nije donosila mir već nemir, sukobe i ratove, odnekud, ničim izazvan, javio se bivši poglavar Islamske zajedice u BiH, a kasnije i bivši kandidat za člana Predsedništva BiH, Mustafa Cerić sa predlogom da se formira 'bosanska pravoslavna crkva'", navodi se u saopštenju episkopa Sergija, prenosi SPC.

Prema rečima episkopa Sergija, "valjda je Cerić rešio sve probleme u versko-političkom životu Bošnjaka, pa je odlučio da se pozabavi pravoslavnim Srbima i njihovom Crkvom, u želji da, kako sam kaže, poveže 'državnost, duhovnost i identitet'".

"Da nije tužno bilo bi smešno. Odlučan da prekroji identitet zemlje u koju se zaklinje (jer je istoriju odavno prekrojio) gospodin Cerić u svom (dnevno) političkom zanosu oštri otupelo političko koplje kako bi njime prekratio postojanje Srpske pravoslavne crkve i sveo je, pod drugim imenom, u granice bosanskog pašaluka - koji još uvek živi u njemu i njemu sličnima", naveo je episkop Sergije.

On dodaje da Cerić ne zna, ili se pravi da ne zna, da je hrišćanstvo u Bosni daleko starije od same Bosne, kao ni to da je Sveti Sava lično, nakon dobijanja autokefalnosti, osnovao eparhije čiji su episkopi upravljali Crkvom zapadno od Drine.

"Ne zna gospodin Cerić i nikad neće znati da se Crkve ne osnivaju u stranačkim kabinetima, jer ovo nije ni Nezavisna država Hrvatska niti kabinet ukrajinskog predsednika, pa da se Crkve osnivaju kao što se osnivaju kulturno-umetnička društva. U stanju izuzetno visoke političke temperature, a u želji da ugrabi još koju mrvu medijske pažnje, gospodin Cerić u svojoj nenadanoj brizi za pravoslavnu crkvu i njene vernike nepozvan predlaže (ponovno) osnivanje 'bosanske pravoslavne crkve' sa 'vlastitim kanonima, vlastitim sedištem i jasnom lojalnošću bosanskoj državnosti'", kazao je episkop Sergije.

Poručio je da bosanska pravoslavna crkva nije nikada postojala niti će ikada postojati, a pogotovo, dodaje on, neće biti u službi partijsko-političkih interesa Cerića i njemu sličnih, jer Crkva traje 2.000 godina i nadživela je carstva i kraljevstva, pa tako i ono bosansko kojem su ćirilica i hrišćanstvo bili dva osnovna elementa.

"O tome gospodin Cerić ne zbori ni slova. Vreme je, reklo bi se krajnje, da se od ovakvih solističkih istupa bivšeg reisu-l-uleme ogradi i Islamska zajednica u BiH, jer kako graditi zajednički život ako neko, ko je do juče bio prvi musliman među muslimanima u BiH, ispaljuje ovako opasne reči koje ne mogu i neće doprineti učvršćivanju mira i zajedničkog života. Ponoviću na kraju, po ko zna koji put, Bosnu će uništiti upravo oni koji se u nju najviše kunu. Zato, gospodine Ceriću, odmorite se malo i pustite ovu zemlju da diše", poručio je episkop Sergije.

U tekstu objavljenom pre dva dana na internet portalu Slobdona Bosna, Cerić predlaže "obnavljanje bosanske pravoslavne crkve", za koju tvrdi da bi "simbolisala prekid s monopolima i tutorstvima koja Bosnu decenijama drže u tuđim narativima, i povratak principu da se bosanska duhovnost oblikuje u Bosni, za Bosnu i u lojalnosti bosanskoj istorijskoj državnosti".

Cerić kaže i da obnova "bosanske pravoslavne crkve" ne predstavlja ni provokaciju ni imitaciju, nego prirodan izraz istorijskog kontinuiteta i legitimnog prava Bosne i Hercegovine na vlastitu duhovnu samostalnost.



(Tanjug)