KURTIJEVA POLICIJA SRPSKIM PLANINARIMA ZABRANILA ULAZ NA KiM: Presrela ih na putu od Gračanice, pa donela drakonsku kaznu (FOTO)

В.Н.

11. 01. 2026. u 19:07

PLANINARIMA iz Niša koji pešače do Albanije policija privremenih prištinskih institucija zabranila je ulazak u AP Kosovo i Metohija na godinu dana, objavile su danas Niške vesti.

КУРТИЈЕВА ПОЛИЦИЈА СРПСКИМ ПЛАНИНАРИМА ЗАБРАНИЛА УЛАЗ НА КиМ: Пресрела их на путу од Грачанице, па донела драконску казну (ФОТО)

Foto: Printskrin/Fejsbuk

"Sedmoro planinara, muškaraca i žena iz Udruženja "Stazama slavnih predaka" koji su 10. januara krenuli iz Pećke patrijašije do Drača na marš dug 200 kilometara povodom 110 godina od povlačenja Srpske vojske preko Albanije, prešli su iz AP Kosovo i Metohija u Crnu Goru, ali im je pri tom rečeno da im je u narednih godinu dana zabranjen ulazak u AP KiM", rekao je Milan Lapčević, jedan od planinara.

On je kazao da ih je tzv. kosovska policija na putu od Gračanice do granice sa Crnom Gorom nekoliko puta presretala i proveravala, a na graničnom prelazu "Kula" ka Rožaju zadržala dva sata.

Sedmoro planinara i planinarki iz Niša krenulo je na marš kako bi, kazali su, podsetili javnost Srbije kakvu su žrtvu podneli preci povlačeći se preko Albanije i na to da je više od 240.000 ljudi stradalo u tom povlačenju.

Odredište im je Skadar gde će posetiti Srpsko groblje i odati poštu stradalima. Potom će 15. januara otići na Krf i prisustvovati akademiji kojom će biti obeleženo 110 godina iskrcavanja Srpske vojske.

Na ostrvo Vido otići će 16. januara kako bi na položili vence i cveće u "Plavu grobnicu".

Udruženje "Stazama slavnih predaka" organizovalo je marš i pre 10 godina, na stogodišnjicu povlačenja Srpske vojske preko Albanije.

(Tanjug)

