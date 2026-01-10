IPAK STIŽE 5.000 DINARA JEDNOKRATNE POMOĆI: Ovi građani mogu da računaju na novac
IPAK se dobija novac, a ne vaučeri! Isplata jednokratne pomoći u vrednosti od 5.000 dinara se najavljuju 27. januara
Svi osnovci sa teritorije Grada Prokuplja za Svetog Savu, školsku slavu dobiće po 5.000 dinara od Grada Prokuplja.
Ova odluka o jednokratnoj pomoći doneta krajem prošle godine, a sredstva za ovu pomoć su opredeljena.
Kako kažu iz Grada Prokuplja, osnovci će dobiti novac, ne vaučere, kako bi roditelji mogli da kupe šta im je zaista potrebno.
Podseća se da su ove školske godine i učenici drugog razreda dobili besplatne udžbenike, pored ubičajne prakse da se oni dele prvacima. Kako se navodi, ukupno za decu u osnovnim školama odvojeno je iz budžeta Grada Prokuplja 25 miliona dinara.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
Kako je Vučić uništio lažnu elitu i vratio dostojanstvo narodu Srbije
10. 01. 2026. u 10:30
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
"PRIPADA NAMA - NE DANSKOJ, NI SAD" S Grenlanda poslata jasna poruka: "Niko nema pravo da odlučuje umesto nas"
LIDERI pet najvećih političkih partija Grenlanda objavili su zajedničko pismo u kojem naglašavaju da Grenland nije deo ni SAD ni Danske, već da pripada Grenlanđanima, i da zahtevaju od Sjedinjenih Američkih Država da nemaju nikakvu kontrolu nad tim ostrvom.
10. 01. 2026. u 11:52
Komentari (0)