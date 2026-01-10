Ekonomija

IPAK STIŽE 5.000 DINARA JEDNOKRATNE POMOĆI: Ovi građani mogu da računaju na novac

В.Н.

10. 01. 2026. u 15:16

IPAK se dobija novac, a ne vaučeri! Isplata jednokratne pomoći u vrednosti od 5.000 dinara se najavljuju 27. januara

ИПАК СТИЖЕ 5.000 ДИНАРА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ: Ови грађани могу да рачунају на новац

Foto: Profimedia

Svi osnovci sa teritorije Grada Prokuplja za Svetog Savu, školsku slavu dobiće po 5.000 dinara od Grada Prokuplja.

Ova odluka o jednokratnoj pomoći doneta krajem prošle godine, a sredstva za ovu pomoć su opredeljena.

Kako kažu iz Grada Prokuplja, osnovci će dobiti novac, ne vaučere, kako bi roditelji mogli da kupe šta im je zaista potrebno.

Podseća se da su ove školske godine i učenici drugog razreda dobili besplatne udžbenike, pored ubičajne prakse da se oni dele prvacima. Kako se navodi, ukupno za decu u osnovnim školama odvojeno je iz budžeta Grada Prokuplja 25 miliona dinara.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

0 8

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva