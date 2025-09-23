KAKVA DRAMA! KAKVA ŠTETA! Odbojkaši Srbije ostali bez četvrtfinala Svetskog prvenstva posle neviđenog trilera!

VELIKA šteta! Srbija nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prevenstva u odbojci, pošto je posle preokreta izgubila od Irana sa 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9).

Screenshot: RTS

"Orlovi" su prvi set odigrali dobro. Od trenutka kad su poveli sa 10:11 nijednom nisu ispustili vođstvo i uspeli su da dođu do prednosti.

U drugom segmentu meča vodila se velika borba. Ipak, azijska selekcija je u finišu podigla agresivnost, vezala je nekoliko poena i došla do izjednačenja.

Na tom talasu su nastavili Iranci i u trećem setu, poveli su sa 7:5, ali je usledila serija Srbije 5:0. No, nije moglo bez drame, a delovalo je da će izabranici Georgea Krecua bez problema doći do nove prednosti.

Srbija je imala velikih 15:20, a onda je rival odgovorio neverovatnom serijom 9:3 i došao je do set lopte. Poravnanje rezultata je doneo Dražen Luburić, da bi potom na servis stao Aleksandar Stefanović. Igrači Irana su najpre izbacili smeč u aut, da bi nakon toga odbojkaš Kunea odservirao as. Na taj način naš nacionalni tim je došao na set do trijumfa.

Nije reprezentaciju Irana demotivisao gubitak trećeg dela meča, uspeli su da se izdignu iznad problema, te po drugi put poravnaju rezultat i odvedu duel u odlučujući pet set.

Nažalost naša selekcija nije uspela da slavi. Azijska selekcija je bila mnogo bolja u petom setu. Rival je ekspresno poveo sa 4:1, Srbija je prišla na poen zaostatka, ali to je bilo kratkog daha. Protivnik je opet vratio sigurnu prednost i bez većih problema je priveo meč kraju.

Najefikasniji kod pobednika bio je Hađipur sa 22 poena, pratio ga je Morteza sa 21. Na drugoj strani najbolji je bio Dražen Luburić sa 26 poena, dok je Miran Kujundžić brojao do 16.

Podsetimo, "orlovi" su loše otvorili takmičenje - iznenađujućim porazom od Češke. Ipak, posle su počeli da igraju sjajnu, pobedili su Kinu i Brazil bez izgubljenog seta (3:0). Sad ih je na pohodu ka borbi za medalje zaustavio Iran.

Iran će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Češke.

