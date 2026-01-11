KAKO DA VRATIMO KOSOVO I METOHIJU? Šešelj otkrio šta sledi

MI Kosovo i Metohiju možemo vratiti samo uz pomoć majke Rusije, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: N. Skenderija/ilustracija

- Ne mogu protiv majke Rusije, pa sve da i mene i Srbiju zlatom okuju! Majka Rusija je majka Rusija! - kazao je Šešelj za Tanjug TV.

Šešelj je ranije izjavio i da se zalaže da Grenland pripadne Americi, a Letonija, Litvanija i Estonija Rusiji.