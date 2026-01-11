Politika

KAKO DA VRATIMO KOSOVO I METOHIJU? Šešelj otkrio šta sledi

Novosti online

11. 01. 2026. u 18:55

MI Kosovo i Metohiju možemo vratiti samo uz pomoć majke Rusije, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

КАКО ДА ВРАТИМО КОСОВО И МЕТОХИЈУ? Шешељ открио шта следи

Foto: N. Skenderija/ilustracija

- Ne mogu protiv majke Rusije, pa sve da i mene i Srbiju zlatom okuju! Majka Rusija je majka Rusija! - kazao je Šešelj za Tanjug TV.

Šešelj je ranije izjavio i da se zalaže da Grenland pripadne Americi, a Letonija, Litvanija i Estonija Rusiji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?
Društvo

0 0

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?

SMRT članova porodice jedan je od najtežih trenutaka u životu i veliki broj ljudi ima potrebu da ispoštuje običaje koji postoje vezano za davanje sedam dana, 40 dana, šest meseci i godinu dana. Verski analitičar Draško Đenović objasnio je kad se tačno daju navedeni dani.

10. 01. 2026. u 19:15

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

11 14

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEĆE MOĆI: Strah od varvara
Kolumne

0 1

NEĆE MOĆI: Strah od varvara

PROGLAŠAVATI sebe za "civilizovanog", a drugog za "varvarina", jedan je od najstarijih i najpouzdanijih mehanizama za opravdavanje nasilja i tlačenja. Ta podela nije nastala iz potrebe da se svet objasni već da se uredi hijerarhijski - da jedni imaju pravo da vladaju, kažnjavaju, ubijaju ili prevaspitavaju, a drugi obavezu da to trpe. Gde god se pojavi ta dihotomija, ubrzo se pojavi i zločin, kao njena logična posledica.

11. 01. 2026. u 20:54

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva