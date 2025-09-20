VK NOVI BEOGRAD U LIGI ŠAMPIONA! Miloš Ćuk i drugovi nemilosrdni i u drugom kolu kvalifikacionog turnir

VATERPOLISTI Novog Beograda i ove godine igraće u grupnoj fazi Lige šampiona.

Foto: N.Paraušić

Miloš Ćuk i drugovi su i u drugom kolu kvalifikacionog turnira grupe A na svom bazenu bili neumoljivi protiv Steaue – 20:6 (7:0, 3:2, 5:2, 5:2).

Vicešampion Evrope će se sutra (19.30) sa Primorcem boriti za prvo mesto.

I Kotorani su posle pobede nad Eks an Provansom (17:8) osigurali plasman u elitu.

Puleni Petra Radanovića pitanje pobednika rešili su već u prvoj četvrtini, koju su dobili sa 7:0. Ali, nisu stali već su mleli do kraja meča.

Za domaćina tri gola dali su Ćuk,Pljevančić i Trtović, dva Radović, Janković, Perković i Lukić, a jedan Gladović, Dimitrijević i Mitrović.

Jedan gol za Rumune postigao je bivši igrač Novog Beograda Đorđe Vučinić.