ZAUSTAVLJA SE SAOBRAĆAJ NA AUTOPUTU "MILOŠ VELIKI", I NE SAMO TO: Zbog velikog sportskog događaja u Beogradu - nedelja će biti posebna

U nedelju, 21. septembra, glavni grad Srbije će po drugi put biti domaćin Ironman 70.3 Belgrade trke, koji je jedan od najprestižnijih triatlonskih događaja u svetu.

Foto D. Milovanović

Ironman 70.3 predstavlja svetski priznati format triatlona koji se sastoji iz tri discipline: 1,9 kilometara plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21,1 km trčanja.



"Beograd je spreman da 21. septembra ugosti gotovo 1000 takmičara koji dolaze iz 64 zemlje sveta povodom održavanja druge po redu trke Ironman 70.3 Belgrade", izjavio je zamenik načelnika gradske uprave Grada Beograda i član organizacionog odbora trke Darko Glavaš na konferenciji za medije.



"Ova sportska manifestacija je važan reprezent Beograda u svetu i nastavićemo da je podržavamo i da našim gostima učinimo boravak u našem gradu prijatnim. Beograd je još jednom pokazao da je spreman da organizuje najveća i najzahtevnija sportska takmičenja", dodao je Glavaš.



Darko Savić iz organizacionog odbora trke zahvalio se Darku Glavašu i Gradu Beogradu na nesebičnoj podršci u organizaciji trke.





Detalj sa promocije Ironman 70.3 trke u Beogradu / FOTO: Promo



Direktor Ironman 70.3 Belgrade Bojan Đurić naglasio je da je trasa beogradske trke jedna od najlepših u Evropi i da je kao takva poseban izazov za takmičare.



"Trka se održava u centru grada i to je posebnost Beograda. A ono što je posebno važno jeste nova biciklistička staza koja je jedna od najravnijih, najbezbednijih i najbržih u Evropi", poručio je Đurić.



Globalni brend Ironman okuplja više milionski auditorijum gledalaca, preko 250.000 takmičara, a trke se održavaju u preko 200 gradova sveta i više od 60 država.

Zbog potrebe trke biće privremeno zatvoren ili preusmeren saobraćaj na nekoliko ključnih saobraćajnica u Beogradu, od Autoputa A2 Miloš Veliki i Petlje Surčin jug, preko pristupne saobraćajnice ka Beogradu, dela Voždovačke, Zemunske i Ulice Tošin bunar, pa sve do Mosta na Adi i Radničke ulice.

Pored toga, do popodnevnih sati biće zatvorene i pojedine biciklističke i pešačke staze u zoni Ade Ciganlije i Beogradskog sajma.

