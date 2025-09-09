NORGARD I ĐURIĆ: Beogradski Ironman šansa za obaranje novih rekorda

Beograd će za nešto više od dve nedelje ponovo biti domaćin najvećeg sportskog spektakla u regionu, Ironman 70.3 Belgrade. Triatlon trka, druga u srpskoj prestonici sa prefiksom Ironman, ovaj put sa potpuno novom biciklističkom stazom donosi šansu "čeličnim ljudima" da obaraju nove rekorde. U ovo su uvereni organizatori i predstavnici globalnog brenda koji smatraju da će upravo prestonica Srbije biti mesto na kojem će se pisati novi najbolji rezultati u sportu koji čini fuzija plivanja, biciklizima i trčanja.

FOTO: Ironman 70.03 Belgrade

Privode se kraju pripreme za najmasovniju, najkvalitetniju i najizazovniju triatlon trku do sada kod nas, trku u kojoj će adrenalin, brzina, izdržljivost i snaga ići do maksimuma. Svedok gradnje ovog velikog sportskog poduhvata u našem glavnom gradu je i Jakob Norgard, regionalni direktor Ironmana za Evropu, koji nije krio zadovoljstvo onim što je video.

„Oduševljen sam Beogradom i napretkom priprema. Ovo je grad bogate istorije, siguran i živ, i verujem da će ga takmičari doživeti ne samo kao izazovnu Ironman destinaciju već i kao atraktivnu turističku tačku. Nove trke su uvek nova inspiracija i pozivam sve sportiste da se prijave i budu deo ovog događaja", istakao je Norgard.

Direktor trke Bojan Đurić podsetio je da organizatori svake godine slušaju glasove takmičara i trude se da unaprede događaj.

„Ove godine formirali smo novu biciklističku stazu, ravnu, brzu i potpuno bezbednu. To je staza za rekorde. Već sada imamo prijave iz 64 zemlje sveta, što pokazuje koliki značaj ova trka ima za promociju Beograda i Srbije", rekao je Đurić.

Organizacioni tim svakodnevno radi na finalnim pripremama da sve bude spremno za 21. septembar, kada će hiljade takmičara iz celog sveta izaći na stazu u glavnom gradu Srbije.

Ironman 70.3 serija obuhvata tri discipline: plivanje na 1,9 km, vožnju bicikla na 90 km i trčanje na 21,1 km. ironman 70.3 Belgrade ove godine otvara vrata ka najprestižnijem svetskom takmičenju, Ironman World Championship u Nici, potvrđujući status trke koja okuplja najbolje i najizdržljivije sportiste iz celog sveta.

„Sigurni smo da će sportisti poneti najlepše utiske i da ćemo zajedno pomerati granice. Zato pozivam kolege triatlonce da nam se pridruže i da zajedno obaramo rekorde", dodao je Đurić.

Ironman trke održavaju se u više od 200 gradova širom sveta, a svake godine okupe preko 250.000 takmičara i milionsku publiku. Beograd je drugi put deo ovog velikog sportskog karavana, a nova staza i rekordan broj učesnika obećavaju da će ovogodišnje izdanje biti nezaboravno.