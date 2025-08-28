POBEDA ILI SILAZAK SA TRONA: Odbojkašice sutra u osminifinala SP u Bangkoku igraju sa Holandijom

BEZ prava na poraz. Odbojkašice sutra (12.00) u osminifinala 20.Svetskog prvenstva u Bangkoku igraju sa Holandijom. Ulog bi bio veliki i sa Tijanom Bošković u timu, ali i bez nje naše dame moraju da učine sve da pobede kako ne bi pre vremena sišle sa trona. Ostvare li cilj, svetske prvakinje će se u četvrtfinalu, 3.septembra sastati sa boljom ekipom iz duela Japan – Tajland.

- Počinju eliminacije i naravno da je svima jasno koliko je utakmica veoma važna. Sa devojkama ćemo da razgovaramo o Holandiji, naročito na psihološkom planu, jer ne smemo da odustajemo bez obzira ko nam nedostaje. Jednostavno to je tako i mora da se igra – naglašava sa OSSRB selektor Zoran Terzić.

Kormilar Srbije nije bio zadovoljan kako su devojke u poslednjem meču grupe H igrale protiv Japana (1:3). Ipak, otpimizam ga ne napušta bez obzira što ne može da računa na na našu najbolju odbojkašicu, s kojom je na terenu sasvim druga priča.

- Videćemo kako ćemo izgledati protiv Holandije, ali iskreno se nadam da će biti bolje nego protiv Japana. Ako odigramo najbolju moguću utakmicu koju možemo u ovom momentu sigurno je da imamo šanse da eliminišemo Holandiju bez obzira na hendikep koji imamo neigranjem Tijana Bošković – jasan je Terzić.

Ono što je sve ohrabrilo je snimak koji je prikazan preksinoć na društvenim mrežama OSS, na kojem Tijana dolazi da čestita 21.rođendan Heni Kurtagić. Kapitenka Srbije je normalno hodala, što govori da će brzo da se vrati na teren. Možda će već danas biti makar na klupi... Selektor Terzić je naglasio da se samo ne zna da li će biti spremna za četiri, sedam ili 15 dana:

- Da pokušamo da bez nje prođemo osminufinala i da joj damo još četiri dana za terapije uz nadu da će moći da igra posle toga.

Maja Aleksić je primetila da su protiv Japana bile nervozne od samog početka, da su u prvom setu delovale uplašeno, ali da su se opustile od drugog čina. Smatra da su sitnice presudile i nada se da te slabosti neće ponoviti protiv Holanđki, koje su nedavno savladale u Šenženu sa 3:0. Istina, tada ih je na terenu predvodila Tijana Bošković.

- I te kako možemo da igramo sa Holandijom. Već smo se sastale na turniru u kineskom Šenženu, poznajemo ih dobro, to su odbojkašice koje igraju u Evropi, sa mnogima smo igrale. Neophodno je da se oporavimo od duela sa Japanom, da pripremimo dobro meč sa Holanđankama, da ispoštujemo sve što se dogovorimo, što smo videle na videu i mislim da neće biti nikakvih problema – optimista je Maja Aleksić.

Jegdić: Nadamo se slavlju

LIBERO Aleksandra Jegdić priznaje da je ostao žal za pobedom nad Japanom, jer bi u tom slučaju igrale danas sa Tajlandom.

- Falila nam je jedna, dve lopte da rešimo meč u našu korist. Mislim da smo igrale jako lepo. Idemo dalje, spremne smo za Holandiju. Znamo kakav su protivnik, susretale smo se ranije sa njima. Svesne smo da su veoma dobre, da je danas ulog veliki i nadamo se da će sve proći kako treba – kaže za OSSRB Jegdićeva.

OSMINAFINALA – Bangkok

Petak – 29.avgust

Holandija – Srbija 12.00

Japan – Tajland 15.30

Subota – 30.avgust

Italija – Nemačka 12.00

Poljska – Belgija 15.30

Nedelja – 31.avgust

Kina – Francuska 12.00

Brazil – Dominikan.R 15.30

Ponedeljak 1.septembar

SAD – Kanada 12.00

Turska – Slovenija 15.30