POČINJE EVROPSKO PRVENSTVO ZA ODBOJKAŠICE: Evo kada Srbija igra svoje mečeve

Odbojkašice Srbije igraju u prvom kolu grupne faze Svetskog prvenstva na Tajlandu protiv selekcije Ukrajine. Meč počinje u 15.30.

Odbojkašice su napravile sjajnu uvertiru pred prvenstvo sveta osvajanjem turnira u kineskom Šenženu.

Ovo je 20. Svetsko prvenstvo koje se održava za odbojkašice, a poslednje dve titule osvojila je reprezentacija Srbije (2018. i 2022), a oba puta je za najbolju igračicu turnira proglašavana Tijana Bošković.

Prvi protivnik izabranicama Zorana Terzića biće Ukrajina koja ne spada u red najkvalitetnijih reprezentacija ženske odbojke, ali ulogu favorita treba opravdati na terenu.

Terzić računa na sve odbojkašice - šest debitantkinja



Sastav reprezentacije Srbije:

Tehničari: Slađana Mirković, Marija Miljević

Korektori: Tijana Bošković, Vanja Bukilić

Libera: Aleksandra Jegdić, Teodora Pušić

Blokeri: Mina Popović, Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Maša Kirov

Primači: Katarina Dangubić, Bojana Milenković, Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović

Prvi put za nacionalni tim na nekom prvenstvu igraće Marija Miljević, Vanja Bukilić, Hena Kurtagić, Maša Kirov, Aleksandra Uzelac i Vanja Ivanović.

Srbija i Ukrajina se nalaze u grupi još sa Japanom i Kamerunom.

Raspored mečeva Srbije u grupnoj fazi:

23. avgust, 15.30: Srbija - Ukrajina

25. avgust, 15.30: Srbija - Kamerun

27. avgust, 12.00: Srbija - Japan

Plasman u osminu finala obezbediće po dve najbolje ekipe iz svake grupe. Timovi iz grupe H u osmini i četvrtfinalu ukrštaju se sa ekipama iz grupe A (Holandija, Švedska, Tajland, Egipat), dok su potencijalni rivali u polufinalu ekipe iz grupa D i E.