TUGA U ZRENJANINU! Preminuo Veselko Dumitrov Duma
Veselko Dumitrov Duma (54) bio je bez premca u srpskom mačevanju, najtrofejniji trener, vrsni stručnjak, vodio je četiri reprezentacije na tri kontinenta, organizovao brojna međunarodna takmičenja, izdao knjigu o mačevalačkom sportu na srpskom jeziku, sudio svuda po svetu i učestvovao u osnivanju nekoliko mačevalačkih klubova u Srbiji.
IMA LI MILOJEVIĆ NOVOG KECA U RUKAVU: Zvezda igra za peti ulazak u Ligu šampiona
SRPSKI šampion Crvena zvezda je na korak od trećeg uzastopnog plasmana u Ligu šampiona, a na putu stoji nezgodni kiparski šampion Pafos.
19. 08. 2025. u 07:00
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.
18. 08. 2025. u 12:13
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
