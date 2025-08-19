Ostali sportovi

TUGA U ZRENJANINU! Preminuo Veselko Dumitrov Duma

Б.Г.

19. 08. 2025. u 08:28

Veselko Dumitrov Duma (54) bio je bez premca u srpskom mačevanju, najtrofejniji trener, vrsni stručnjak, vodio je četiri reprezentacije na tri kontinenta, organizovao brojna međunarodna takmičenja, izdao knjigu o mačevalačkom sportu na srpskom jeziku, sudio svuda po svetu i učestvovao u osnivanju nekoliko mačevalačkih klubova u Srbiji. 

ТУГА У ЗРЕЊАНИНУ! Преминуо Веселко Думитров Дума

Foto: Pixabay

Veselko je život posvetio mačevanju i razvoju mačevalačkog sporta u Srbiji i šire, a ostaće da se pamti rečenica, da kada prođeš Duminu školu mačevanja, postaješ čovek, sportista, ljudina, kao što je on bio.
 

