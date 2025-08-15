SELEKTOR ODABRAO: recu izabrao 16 igrača Srbije za mečeve protiv Francuske

Selektor odbojkaša Srbije George Krecu izabrao je 16 igrača za prijateljske mečeve protiv Francuske koji će se igrati 20. i 21. avgusta u Kanu.

FOTO: FIVB

Na spisku su: tehničari Nikola Jovović i Vuk Todorović; korektori Dražen Luburić, Dušan Nikolić i Božidar Vučićević; libera Vukašin Ristić, Stefan Negić; blokeri Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Petar Krsmanović i Aleksandar Stefanović; primači Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Nikola Brborić i Vuk Kulpinac.

Reprezentacija će u nedelju otputovati u Kan, gde će naredne sedmice odigrati dve prijateljske utakmice protiv Francuske, aktuelnog dvostrukog uzastopnog pobednika Olimpijskih igara, u okviru priprema za Svetsko prvenstvo.

U stručnom štabu muške seniorske reprezentacije Srbije, pored Krecua, su Neven Majstorović, drugi trener, Matijas Rebeles Kioći, kondicioni trener, Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, statističari, Nikola Milićević i Ivan Ružić, fizioterapeuti, i Edin Škorić, tim menadžer.

Srbija i Francuska će zvaničan prijateljski meč odigrati u sredu, 20. avgusta od 20.30 časova u "Palati pobede". Druga prijateljska utakmica Srbije i Francuske biće zatvorenog tipa, bez prisustva gledalaca, i odigraće se u četvrtak, 21. avgusta. Ekspedicija Srbije se vraća u Srbiju u petak, 22. avgusta.

Srbija će, u okviru priprema za SP, učestvovati i na tradicionalnom međunarodnom turniru „XXII Memorijal Vagnera“ u Krakovu od 29. do 31. avgusta.

Svetsko prvenstvo odigraće se od 12. do 28. septembra u Kezon Sitiju i Pasaj Sitiju, predgrađima Manile, na Filipinima. Srbija će na SP igrati u grupi H sa Brazilom, Češkom i Kinom u Manili. Plasman u osminu finala izboriće dve reprezentacije, a selekcije iz grupe H igraće protiv dve najbolje reprezentacije iz A grupe u kojoj igraju domaćin Filipini, Iran, Egipat i Tunis.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“