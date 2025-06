NAJVEĆI EVROPSKI TURNIR ZA MLADE: Novi Sad centar badmingtonskog sveta

Međunarodno takmičenje "Serbian U17 & Youth International Novi Sad 2025” ponovo obara rekorde, pa će okupiti gotovo 500 mladih takmičara i više od 1000 učesnika iz čak 28 država Evrope i sveta.

FOTO: Badmington savez Srbije

Turnir se održava trinaestu godinu zaredom, u organizaciji Badminton saveza Srbije, Badminton saveza Vojvodine, Badminton kluba Novi Sad, a uz podršku Evropske badminton konfederacije, Ministarstva sporta, Pokrajinskog sekretarijata za sport omladinu, Grada Novog Sada i Ministarstva turizma i omladine.

U periodu od 18. do 22. juna, u Sportskom centru ’’Slana bara’’ u Novom Sadu, takmičari će se nadmetati u muškoj i ženskoj pojedinačnoj konkurenciji, kao i u konkurenciji muških, ženskih i mešovitih parova. U sredu, 18. juna, prvi na teren izlaze igrači uzrasta od 9 do 15 godina, koji će zvanično otvoriti ovogodišnje takmičenje Serbian U17 & Youth International Novi Sad 2025. Od petka, 20. Juna, tereni su rezervisani za takmičenje za igrače do 17 godina. Vikend je predviđen za završnu eliminacionu fazu takmičenja, polufinalne i finalne mečeve, kada će se i zvanično proglasiti najuspešniji. Nakon završnog takmičarskog dela u subotu, 21. juna, uslediće svečana ceremonija dodele medalja za takmičare do 9, do 11, do 13 i do 15 godina. U nedelju nas očekuju finalne borbe i dodela medalja U17 takmičarima koji su ostvarili najbolje rezultate.

Tradicionalni turnir "Serbian U17 & Youth International Novi Sad 2025” spada u najbolje evropske turnire po masovnosti, nivou organizacije, kvalitetu takmičara i ostalim relevantnim parametrima, a nalazi se u zvaničnom kalendaru Evropske badminton konfederacije. U međunarodnim okvirima, turnir nosi i potvrđuje zvaničan status Grand Prix takmičenja, dok je na nacionalnom nivou prepoznat kao manifestacija od značaja za Republiku Srbiju, AP Vojvodinu, Grad Novi Sad, ali i društvo u celini. Srpski reprezentativci u mlađim uzrasnim kategorijama do sada su osvojili više stotina medalja na međunarodnim takmičenjima.

