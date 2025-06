"SAMO SE NADAM DA NIJE PATIO"! Luis Hamilton slomljen nakon što je pregazio mrmota tokom trke u Montrealu

Sedmostruki svetski šampion u Formuli 1 Luis Hamilton izjavio je da je "slomljen" nakon što je tokom trke za Veliku nagradu Kanade pregazio mrmota, što je izazvalo štetu na njegovom bolidu, preneo je danas Bi Bi Si (BBC).

Foto: Profimedia

Vozač Ferarija je udario glodara tokom 13. kruga trke na stazi "Žil Vilnev" u Montrealu, pri čemu je oštetio pod bolida SF-25, što mu je, prema procenama tima, oduzimalo oko pola sekunde po krugu do kraja trke. Hamilton je na kraju zauzeo šesto mesto.

Ipak, iskusni 40-godišnji Britanac, poznat kao vegan i ljubitelj životinja, više se potresao zbog smrti životinje nego zbog sportskog rezultata.

"Do tada sam imao dobar osećaj u vožnji. Nisam video šta se desilo, ali sam čuo da sam udario mrmota. To me je slomilo. Volim životinje i jako mi je žao. Užasno je. Nikada mi se to ovde nije desilo. Nije lepo videti tako nešto, samo se nadam da nije patio", izjavio je Hamilton.

Mrmoti su česti posetioci staze u Montrealu, koja se nalazi na veštačkom ostrvu na reci Sen Lorens i okružena je prirodom.

Pobedu u Montrealu odneo je vozač Mercedesa Džordž Rasel, kome je to prva pobeda u sezoni, dok je drugo mesto zauzeo aktuelni šampion Maks Verstapen.

