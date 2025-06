MORAJU MNOGO DA RADE: Odbojkašice svesne posle četvrtog poraza u Ligi nacije od Kanade (2:3) da samo velikim odricanjem mogu da napreduju

NIŠTA novo u Otavi. Odbojkašice su još jednom pale u taj-brejku i kući se vraćaju bez pobede sa utešna tri boda. Naše devojke su u poslednjem kolu turnira u Otavi prokockale 2:0 protiv Kanada Đovanija Gvidetija - 2:3 (25:20, 25:18, 20:25, 18:25, 12:15). Srpkinje će prve pobede juriti na turniru drugog vikenda od 18. do 22. juna u Beogradu.

Katarina Lazović Foto M. Vukadinović

Posle nervoznog početka Katarina Dangubić i devojke su do svoje igre došle posle 3:7 u prvom setu i uspele su zahvaljujući izvanrednom bloku i napadu da u prva dva seta nadigraju Kanađanke. U trećem činu ekipe su bile izjednačene do 13:13, kada je Kira Van Rajk sa pet as servisa odvela svoju selekciju do 19:13 i potpuno poremetila igru Srpkinja. Domaće igračice su izborile taj-brejk, u kojem je kod 12:10 za Srbiju fenomenalna Van Rajk ubitačnim servisima pogurala Kanadu ka pobedi.

- Ponovila se, nažalost, priča posle 2:0 u setovima i naše najbolje igre u Otavi. Ovog puta nije bio presudan toliki pad u trećem seta, koliko fantastična Kira Van Rajk, koja svojim fenomenalnim servisima nije dozvolila da u tom setu budemo ravnopravni do kraja. Posle je popustio naš servis, dosta smo grešili... U petom setu je opet Van Rajk bila neumoljiva na servisu, tako da mogu da kažem da nas je sama pobedila - ističe za OSS drugi trener naše selecije Branko Kovačević.

Srpkinje su u Otavi ponovile loš učinak iz Antalije 2023, kada nisu ostvarile nijednu pobedu. I tada su u poslednjem meču izgubile od Kanade sa 3:2.

- Nemamo razloga da budemo zadovoljni. Očekivali smo dve pobede, makar jednu i neki bod. Malo raduje igra u pojedinim trenucima, ali moramo mnogo toga da uradimo da to traje znatno duže - podvlači Kovačević.

Svetske prvakinje uz Koreju nemaju nijednu pobedu, na zajedničkoj tabeli su 17. sa tri boda. Nadamo se da će u Areni, kada bi trebalo da se u tim vrate Tijana Bošković i Maja Aleksić biti mnogo bolje.

- Ponavaljaju nam se veliki padovi, velike oscilacije. Naravno da će ovo biti jedna velika škola za nas. Mlade smo, nismo igrale mnogo utakmice zajedno. Nadam se da ćemo u narednom periodu mnogo više da radimo više zajedno, da igramo, da rastemo i napredujemo zajedno - naglašava Slađana Mirković.

KANADA - SRBIJA 3:2

DVORANA u Otavi. Gledalaca: 3.309. Sudije: Je-Hjo Čoi (Južna Koreja) i De Aruho Paes (Brazil).

KANADA: Votson (lobero), Van Rajk 34 (9 as.),Vajt 5, Mitrović 9, Bri 1, Džonson 8, Žezen 3, Džost (libero), Smrek, Maljo 6, Borovski, Pelan, Tokbum 3, Endrjus. Poeni - napad: 52, blok: 5, servis: 11, greške rivala: 35 (20 iz servisa).

SRBIJA: Dangubić 15, Osmajić 1, Mirković 2, Kurtagić 18 (11 bl.), Uzelac 22, Jegdić (libero), Zelenović 7, Milojević, Kirov 3, Bukilić 13, Perović, Gočanin (libero), Mijatović, Ivanović 2. Poeni - napad: 62, blok: 18, servis: 4, greške rivala: 16 (9 iz servisa).

Setovi: 20:25, 18:25, 25:20, 25:18, 15:12