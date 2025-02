"ČEKA NAS TEŽAK MEČ SA PUNO PLIVANJA": Kapiten Novog Beograda oprezan pred meč sa Marsejom

Vaterpolisti Novog Beograda u utorak od 20 časova na bazenu SC "11. april" dočekuju ekipu Marseja.

Vaterpolisti Novog Beograda su prvi deo Lige šampiona završili bez poraza u grupi sa Steauom, Oradeom i Hanoverom, dok je Marselj zauzeo drugo mesto u konkurenciji Barselonete, Jadrana iz Herceg Novog i Vašaša.

Kapiten Novog Beograda Miloš Ćuk rekao je da za njegov tim počinje najbitniji deo sezone i dodao da je klub još na startu takmičenja istakao da je veliki cilj i san plasman na F4 Lige šampiona.

- Dolazi nam ekipa Marselja predvođena našim velemajstorom Andrijom Prlainovićem, tako da je pred nama sigurno težak meč. Za nas će biti najvažnije da podignemo nivo agresivnosti i želje u odnosu na poslednju utakmicu koju smo odigrali u regionalnoj ligi. Ako u tim segmentima budemo uspeli da pariramo Marselju, imamo velike šanse za dobar rezultat. Dosta toga zavisiće od nas i zato bi trebalo da odigramo mušku utakmicu sa puno plivanja i čvrstih duela. Moramo u tim segmentima da budemo bolji od njih, jer ćemo samo na taj način ostvariti dobar rezultat - rekao je Ćuk.

Vaterpolisti Novog Beograda su u petak u Herceg Novom poraženi od Jadrana rezultatom 13:9 u regionalnoj Premijer ligi. Ovo je bio prvi poraz Novog Beograda posle serije od 23 pobede u svim takmičenjima.

- Nismo navikli na poraze, zaista smo se odvikli od toga. Videli smo da nam to ne prija i daćemo sve od sebe da što manje poraza pretrpimo ove sezone. Ali, ovo je sport, i drugi isto tako treniraju, bore se, tako da je nekad i poraz morao da se dogodi i dobro je što se on desio posle više od 20 utakmica. Ovaj deo sezone biće dosta zahtevniji zato moramo da se spremimo što bolje umemo kako bismo izbegli te negativne rezultate. Siguran sam da ćemo napredovati, da ćemo graditi ovaj naš tim i da imamo još mnogo prostora za to. Verujem da će sve biti kako treba, a porazi su svakako sastavni deo sporta - rekao je Ćuk.

