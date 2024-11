MREŽA ZA SPORT: U Beogradu organizovan sastanak Stalne konferencije gradova i opština

U fokusu ovih razgovora bila je Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2025 – 2035. godine. Sastanak Mreže realizuje se u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji sprovodi SKGO i podržava Vlada Švajcarske.

Zoran Gajić, ministar sporta, istakao je značaj zajedničkih konsultacija sa lokalnim samoupravama i regionalnim sportskim savezima u budućim strateškim opredeljenjima i gde to mi vidimo naš sistem sporta u narednih deset godina na koliko će biti oročena Strategija razvoja sporta koju Ministarstvo priprema.

„Ministarstvo na čijem sam čelu je formiralo Radnu grupu za izradu Strategije razvoja sporta za period 2025-2035. godine zajedno sa pripadajućim Akcionim planom. Na početku našeg rada sprovodimo istraživanje koje treba da nam pruži odgovor u kakvom se stanju nalazi naš sport trenutno, i da u tom smislu pokušamo da dođemo do novih rešenja i novih načina kako da dođemo do boljih rezultata, ali i da povećamo obuhvat stanovništva koje se redovno bavi fizičkom kulturom“, rekao je Gajić i dodao da je bavljenje sportom temelj zdravih zajednica, temelj razvoja omladine i služi jačanju identiteta, kako ličnog, tako i nacionalnog.

„Danas kao sportski radnik mogu da budem zadovoljan kada vidim koliko se u našoj zemlji ulaže u sport i sportiste. Kako se menja sportska infrastruktura i kako se svakim danom stvaraju sve bolji uslovi za sve one koji sport svaki dan žive. Pritom, osim na same sportiste, mislim i na njihove trenere, na njihove klubove, na sve ljude uključene u postizanje vrhunskih sportskih rezultata. Mislim čak i na njihove porodice koje su važan oslonac i zapravo naši saradnici na istom zadatku stvaranja šampiona“, istakao je Davor Štefanek, predsednik Sportskog saveza Srbije i naveo da je dobro što kao zemlja napredujemo na svakom polju, ali da kao sportista u srcu i dalje očekuje i više i bolje i brže, posebno u sportu. On smatra da je to moguće ako svaki pojedinac pruži svoj maksimum, ako svaki dan barem malo uradimo više nego dan ranije, ako smo motivisani i osećamo strast prema poslu koji radimo.

„Važno je da pričamo o unapređenju sistema finansiranja sporta i još boljoj sportskoj infrastrukturi, o uključivanju još većeg broja dece i mladih u sportske aktivnosti. Znam da smo svi ovde na istom zadatku i verujem da ćemo imati mnogo novih i dobrih ideja koje ćemo što pre sprovesti u delo“, zaključio je Štefanek.

„Da bismo nastavili da ostvarujemo vrhunske rezultate, potrebne su nam inovacije i unapređenje samog sistema sporta na svim nivoima. Danas stojimo pred važnim zadatkom da kreiramo strateški okvir za narednu deceniju, za period od 2025. do 2035. godine. Ovaj dokument, koji će obuhvatiti viziju, ciljeve i konkretne mere, treba da bude rezultat zajedničkog promišljanja i konsenzusa“, rekao je Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara SKGO i naglasio da lokalna samouprava igra ključnu ulogu u tome jer sport počinje u našim vrtićima, školama, klubovima i parkovima.

On je podvukao da je od vitalnog značaja da lokalne samouprave i teritorijalni sportski savezi širom Srbije učestvuju u procesu izrade ove strategije, kako bi ona odražavala potrebe i izazove sa terena. Naša zajednička vizija treba da bude da sport učinimo dostupnim svakom građaninu, bez obzira na godine, pol ili fizičke sposobnosti. Sport ne sme biti privilegija, već pravo. On mora biti most između generacija, prostor za inkluziju, zdravlje i lični razvoj.

Kako je Mreža za sport organizovana u novoj Multifuncionalnoj sportskoj dvorani na Košutnjaku, direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije Milan Savić kao domaćin pozdravio je okupljene i poželeo im dobar rad u vezi jedne od najznačajnijih tema za sport u Srbiji.

Nakon usvajanja nacionalne strategije sporta, sve jedinice lokalne samouprave biće u obavezi da donesu svoje lokalne programe za unapređenje sporta, koji će biti usklađeni sa ciljevima, merama i aktivnostima definisanim u nacionalnoj strategiji. Forumi, poput Mreže za sport SKGO su odlična prilika da se lokalne samouprave i teritorijalni sportski savezi uključe u sam početak izrade nacionalne strategije sporta, da iznesu svoje mišljenje i viziju kako bi trebalo unaprediti politiku sporta u narednoj deceniji