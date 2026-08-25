TRESE SE REGION! Srbin zarobio srce prelepe Hrvatice

U domu hrvatske odbojkašice Mike Grbavice (24) teško se može pobeći od sporta.

ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia

U njenoj porodici odbojka je bukvalno u genima – otac i majka su treneri, mlađi brat je uspešan odbojkaš, pa se i svi razgovori za porodičnim stolom uvek vrate na mrežu i loptu. Ipak, u ovaj strogo odbojkaški krug pre nekoliko godina ušao je i jedan Srbin.

Reč je o našem odbojkašu Borisu Buši, koji je zarobio srce talentovane Hrvatice. Boris je već godinama Mikin partner, ali i najveći oslonac u životu i karijeri. Koliko je njihova veza čvrsta pokazalo se u najtežem periodu njene karijere, kada je tokom angažmana u Nemačkoj doživela tešku povredu i pokidala prednje ukrštene ligamente.

Oporavak je trajao dugih godinu i po dana, a Boris je, uz njenu majku, stalno putovao i bio joj najveća podrška da se vrati na teren jača nego pre.

Zanimljivo je da će sjajnu Hrvaticu, odmah nakon Evropskog prvenstva, još jedna važna veza spojiti sa našom zemljom. Mika seli svoju karijeru u Poljsku, gde će igrati u klubu koji sa klupe predvodi proslavljena srpska reprezentativka Jelena Blagojević. Grbavica ne krije uzbuđenje zbog ove saradnje i ističe da Jelena savršeno razume igračice.

Mika je već na startu Evropskog prvenstva pokazala da je povreda prošlost, zablistavši sa 14 poena protiv moćne Italije. Dok sa podmlađenom selekcijom Hrvatske sanja prolazak grupe, harizmatična odbojkašica ne krije jednu posebnu želju – volela bi da joj se na ovom šampionatu sa druge strane mreže nađe upravo reprezentacija Srbije.





