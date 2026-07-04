ZVUČI POTPUNO NEVEROVATNO: Majk DŽejms u 36. godini uradio nešto što nikada nije

Majk Džejms je već godinama jedan od najboljih košarkaša na tlu Evrope. Sada je ispisao i istoriju "igre pod obručima".

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Nakon odlaska iz Monaka traži novi klub, a očekuje se da ostane u Evroligi.

Dok čeka novi ugovor, učinio nešto što nikada ranije nije tokom svoje bogate karijere iako ima 36 godina, a time je ujedno ispunio svoj san.

Naime, Majk Džejms je debitovao za reprezentaciju SAD i to u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Iako je imao loš procenat šuta bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu protiv Dominikanske Republike rezultatom 82:81.

Meč je završio sa 15 poena, 12 asistencija i pet skokova.

SAD su prve na tabeli sa učinkom od četiri pobede i jednim porazom, Dominikanska Republika ima tri pobede i jedan poraz, a očekuje se da na 3:2 dođe i Meksiko nakon utakmice protiv Nikaragve koja je poslednja na tabeli sa četiri praza iz isto toliko utakmice.

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