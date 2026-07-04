Košarka

ZVUČI POTPUNO NEVEROVATNO: Majk DŽejms u 36. godini uradio nešto što nikada nije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 07. 2026. u 08:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Majk Džejms je već godinama jedan od najboljih košarkaša na tlu Evrope. Sada je ispisao i istoriju "igre pod obručima".

ЗВУЧИ ПОТПУНО НЕВЕРОВАТНО: Мајк Џејмс у 36. години урадио нешто што никада није

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Nakon odlaska iz Monaka traži novi klub, a očekuje se da ostane u Evroligi. 

Dok čeka novi ugovor, učinio nešto što nikada ranije nije tokom svoje bogate karijere iako ima 36 godina, a time je ujedno ispunio svoj san.

Naime, Majk Džejms je debitovao za reprezentaciju SAD i to u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Iako je imao loš procenat šuta bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu protiv Dominikanske Republike rezultatom 82:81.

Meč je završio sa 15 poena, 12 asistencija i pet skokova.

SAD su prve na tabeli sa učinkom od četiri pobede i jednim porazom, Dominikanska Republika ima tri pobede i jedan poraz, a očekuje se da na 3:2 dođe i Meksiko nakon utakmice protiv Nikaragve koja je poslednja na tabeli sa četiri praza iz isto toliko utakmice.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu

FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu