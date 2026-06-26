"TO JE KAO BACANJE ŠIBICE U BURE BARUTA": Suluda ideja Donalda Trampa izazvala paniku

SIRIJSKI predsednik Ahmed al-Šara odbio je Trampovu ideju da Sirija napadne Hezbolah u Libanu, kako bi se rešio zastoj u pregovorima s Iranom.

Foto: TANJUG/AP Photo/Jacquelyn Martin

Naime, Izrael odbija da prihvati prekid vatre u sklopu privremenog primirja između Irana i SAD-a jer šiitsku miliciju vidi kao pretnju svojoj bezbednosti, pa je zbog toga proterao milion Libanaca i drži pod okupacijom jug Libana, gde većinom žive šiiti.

Američki predsednik Donald Tramp na nedavnom samitu G7 u Francuskoj rekao je da želi da Sirija vojno interveniše i silom razoruža Hezbolah, prenosi britanski "Telegraf".

Kabinet Benjamina Netanjahua u sredu je raspravljao o Trampovoj inicijativi, piše dalje Džerusalim post, navodeći da sirijski predsednik jasno odbija tu ideju.

Trump is considering asking Syria to fight Hezbollah in Lebanon



That’s right: we’re back to the US asking Al-Qaeda to do its dirty work in the Middle East.



History rhymes, guys. pic.twitter.com/bwrlTz4lFq — Chay Bowes (@BowesChay) June 25, 2026

- Ako Izrael ne može da obavi posao bez ubijanja svih ostalih, Sirija bi trebalo da ga obavi - rekao je Tramp 16. juna.

Tramp je više puta izjavio da bi se Sirija mogla uključiti u rat protiv Hezbolaha, a ideju je ponovio u nedelju u intervjuu za Fox njuz.

Ugroženi pregovori

- Spremam se da dam naređenje za ulazak u južni Liban Ahmedu al-Šari jer će on obaviti precizniji posao - rekao je Tramp, koji je nekoliko dana ranije otkrio da je o Hezbolahu sa sirijskim predsednikom razgovarao na marginama samita G7.

Naime, Tramp i potpredsednik Džej di Vence više su se puta žalili na ponašanje Izraela jer napadima na Liban ugrožava mirovne pregovore s Iranom u Švajcarskoj.

Sirijski predsednik ponovo je javno istupio i isključio mogućnost da Sirija vojno interveniše u Libanu, prenosi Jutarnji list i podseća da je Al-Šara bio na čelu koalicije koja je srušila Bašara al-Asada, koji je podržavao Hezbolah.

U intervjuu za libanski medij Al Mashad sa sedištem u Dubaiju, sirijski predsednik je rekao da traže ekonomske kanale saradnje između Libana i Sirije, a ne vojne.

U drugoj izjavi istaka je da je Sirija spremna da pomogne u stabilizaciji Libana: "Libanu su potrebna zajednička rešenja, a Sirija je spremna da učvrsti novi sigurnosni put. Naš cilj je da se podrži libanska državu, ojačaju njene institucije."

- Rešenje za Liban neće doći ratom i bombardovanjem gradova. Predsednik Tramp izrazio je zabrinutost zbog trenutne situacije u Libanu, a njegove reči su krivo shvaćene. Govorio je o ulozi Sirije u traženju sigurnog i mirnog rešenja, ali ljudi su ga shvatili kao da će Sirija sutra ujutro ući u Liban. Tražimo ekonomske kanale između Libana i Sirije, a ne vojne - rekao je.

How Syria and Lebanon can cooperate to shape their collective futures



♦️In recent days, the Syrian government has said that it has no intention of intervening militarily in its smaller neighbour, Lebanon, after a comment from #US President Donald #Trump provoked concern.… pic.twitter.com/C2mnkGWOtb — Al Majalla (@AlMajallaEN) June 26, 2026

Bure baruta

Ali, lokalni mediji prenose da je Izrael uočio signale da Sirija želi da preuzme kontrolu nad delovima Libana, piše Džerusailm Post.

Izraelski analitičari veruju da sirijski režim zapravo jača uticaj pograničnim područjima Libana, dok istovremeno kreće prema preuzimanju kontrole nad libanskim centrima moći.

Na pitanje o Trampovom predlogu, neimenovani izraelski zvaničnik rekao je za N12:

- To je kao bacanje šibice u bure baruta. Dobićemo Al Kaidu i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana na našoj severnoj granici.

Izrael veruje da bi sirijska intervencija rezultirala širenjem uticaja Turske.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac odbacio je ideju rekavši da Izraelu nije potrebna sirijska pomoć te da je i dalje sposoban da se samostalno suoči s prijetnjom, prenosi Midle Ist Monitor.

(Jutarnji list)

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