Oglasili se iz Partizana! Evo šta su uradili nakon što je Zvezda izbačena iz Evrolige

Crvena zvezda je eliminisana iz Evrolige!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Barselona je lakše nego što rezultat pokazuje 80:72 poslala srpski tim kući. I tako ponovo ostavila Srbiju bez plej-ofa Evrolige. Teško je to palo navijačima crveno-belog dela Beograda, ali ne i njihovom večitom rivalu.

Kao da je neuspeh Zvezde u Kataloniji "obradovao" sve one kojima je Partizan u srcu. Naime, Partizan je odlučio da se oglasi na društvenim mrežama nakon eliminacije večitog rivala.

Zanimljiv momenat, oni su objavili snimak "Crna strana belog grada" i to sa insertima sa meča protiv Crvene zvezde. I to sinoć u 22:39, par minuta nakon što je Crvena zvezda izgubila od Barselone i završila takmičenje u Evroligi.

Komšije su očigledno proslavile neuspeh velikog rivala, ali još jedan udarac za srpsku košarku. Posle razočaravajućeg učinka našeg nacionalnog tima na letošnjem Evrobasketu, očekivali smo, sudeći bar po najavama iz oba kluba i znatno većim budžetima, da nas Crvena zvezda i Partizan ove sezone obraduju boljim rezultatima u odnosu na prethodnu sezonu i naprave značajnije iskorake u Evroligi.

Crno-beli su pred početak sezone najavljivali plasman u Top 6, iz Zvezde su bili još hrabriji u prognozama i poručivali da im je glavni cilj plasman na Fajnal-for, ali ispostavilo se da ta očekivanja nisu bila realna, odnosno da ni jedni, ni drugi nisu bili ni blizu realizacije tih ciljeva. Zvezda je na kraju ponovila rezultat iz prošle sezone, deseto mesto u ligaškom delu i eliminacija već na startu plej-ina, a Partizan ni treću godinu zaredom nije uspeo da se plasira u nokaut-fazu takmičenja i ponovi rezultat iz sezone 2022/23 kada je bio šesti u ligi, a onda u antologijskoj seriji protiv Reala bio nadomak fajnal-fora.

Malo, baš malo, i te kako malo, za zemlju košarke sa ovolikim ulaganjem u igru pod obručima.