Košarka

Mega poslala Split u ABA2 ligu! Hrvati razbijeni - ispali iz ABA lige

Filip Milošević

20. 04. 2026. u 22:14

Košarkaši Mege pobedili su večeras u Beogradu ekipu Splita rezultatom 95:72 (22:17, 24:27, 26:13, 23:15) u utakmici devetog kola plej-auta regionalne ABA lige.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Najefikasniji u timu Mege bio je Nikola Đurišić sa 17 poena, dok je Bogoljub Marković dodao 16.

U ekipi Splita najbolji je bio Džejkob Stivens sa 12 poena.

Košarkaši Mege se nalaze na trećem mestu na tabeli plej-auta sa 11 pobeda i 14 poraza, dok je Split na poslednjoj, 10.poziciji sa skorom 6/19.

Mega će u poslednjem kolu gostovati Borcu u Čačku, dok će Split dočekati Spartak.

