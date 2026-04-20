Mega poslala Split u ABA2 ligu! Hrvati razbijeni - ispali iz ABA lige
Košarkaši Mege pobedili su večeras u Beogradu ekipu Splita rezultatom 95:72 (22:17, 24:27, 26:13, 23:15) u utakmici devetog kola plej-auta regionalne ABA lige.
Najefikasniji u timu Mege bio je Nikola Đurišić sa 17 poena, dok je Bogoljub Marković dodao 16.
U ekipi Splita najbolji je bio Džejkob Stivens sa 12 poena.
Košarkaši Mege se nalaze na trećem mestu na tabeli plej-auta sa 11 pobeda i 14 poraza, dok je Split na poslednjoj, 10.poziciji sa skorom 6/19.
Mega će u poslednjem kolu gostovati Borcu u Čačku, dok će Split dočekati Spartak.
