PAKT KOJI MENJA ISTORIJU EVROLIGE: Miško Ražnatović preuzeo Hezonju i već mu našao novi klub
Mario Hezonja bi uskoro mogao da napusti Real Madrid!
Ovo je informacija koju je objavio portal "Backdoor Podcast", koji tvrdi da bi madridski klub uskoro mogao da dobije ponudu – i to iz Dubaija, koju predvodi hrvatski trener Jurica Golemac.
- Uprkos ugovoru koji važi do 2029. godine, budućnost Marija Hezonje mogla bi biti daleko od Madrida. Hrvatski igrač je nedavno promenio agenciju, prešavši u BeoBasket Miška Ražnatovića, i čini se da bi Hezonja mogao da insistira na novoj destinaciji na kraju sezone - naveli su Italijani, dodajući:
- Igrač, zajedno sa svojim novim agentom, istražuje alternative na tržištu. Njegov ugovor sa Real Madridom uključuje otkupnu klauzulu koja važi samo za timove iz NBA lige, ali nije isključen ni prelazak u drugi tim Evrolige.
Novinari pomenutog portala prenose i saopštenje u kojem se pominje Dubai.
- Svakako ćemo pogledati NBA tržište kako bismo razumeli da li postoji prostor za povratak, a istovremeno ćemo videti put koji bi Hezonju odveo u Dubai sledeće sezone.“
Italijani su naglasili da Dubai u Hezonji vidi zamenu za Dvajna Bejkona, čiji ugovor ističe na kraju sezone.
- Bejkonov ugovor ističe na kraju sezone, a eventualni Hezonjin dolazak bi olakšao rastanak sa američkim igračem - zaključili su Italijani.
Pomenimo i da je Hezonja u Real Madridu od 2022. Za četiri godine osvojio je sedam trofeja – jednu titulu Evrolige, tri titule prvaka Španije, dva Superkupa i jedan Kup Španije.
