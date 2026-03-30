Košarka

PAKT KOJI MENJA ISTORIJU EVROLIGE: Miško Ražnatović preuzeo Hezonju i već mu našao novi klub

Новости онлине

30. 03. 2026. u 11:30

Mario Hezonja bi uskoro mogao da napusti Real Madrid!

ПАКТ КОЈИ МЕЊА ИСТОРИЈУ ЕВРОЛИГЕ: Мишко Ражнатовић преузео Хезоњу и већ му нашао нови клуб

Ovo je informacija koju je objavio portal "Backdoor Podcast", koji tvrdi da bi madridski klub uskoro mogao da dobije ponudu – i to iz Dubaija, koju predvodi hrvatski trener Jurica Golemac.

- Uprkos ugovoru koji važi do 2029. godine, budućnost Marija Hezonje mogla bi biti daleko od Madrida. Hrvatski igrač je nedavno promenio agenciju, prešavši u BeoBasket Miška Ražnatovića, i čini se da bi Hezonja mogao da insistira na novoj destinaciji na kraju sezone - naveli su Italijani, dodajući:

- Igrač, zajedno sa svojim novim agentom, istražuje alternative na tržištu. Njegov ugovor sa Real Madridom uključuje otkupnu klauzulu koja važi samo za timove iz NBA lige, ali nije isključen ni prelazak u drugi tim Evrolige.

Novinari pomenutog portala prenose i saopštenje u kojem se pominje Dubai.

- Svakako ćemo pogledati NBA tržište kako bismo razumeli da li postoji prostor za povratak, a istovremeno ćemo videti put koji bi Hezonju odveo u Dubai sledeće sezone.“

Italijani su naglasili da Dubai u Hezonji vidi zamenu za Dvajna Bejkona, čiji ugovor ističe na kraju sezone.

- Bejkonov ugovor ističe na kraju sezone, a eventualni Hezonjin dolazak bi olakšao rastanak sa američkim igračem - zaključili su Italijani.

Pomenimo i da je Hezonja u Real Madridu od 2022. Za četiri godine osvojio je sedam trofeja – jednu titulu Evrolige, tri titule prvaka Španije, dva Superkupa i jedan Kup Španije.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore