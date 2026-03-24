SNEG SE VRATIO, biće i kiše Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za utorak, 24. mart
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutru u Vojvodini razvedravanje, pre podne sunčano vreme, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa provejavanjem slabog snega.
Posle podne u svim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom slabih padavina.
U prvom delu dana vetar slab, promenljiv, a posle podne uglavnom severni, na jugu Srbije umeren do jak.
Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 10 na jugu i jugozapadu Srbije do 19 stepeni u Vojvodini.
VREME U BEOGRADU
Nakon oblačnog jutra, u pojedinim delovima grada moguća je slaba kratkotrajna kiša, a u toku dana promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo.
Vetar slab do umeren, pre podne promenljiv, posle podne severni.
Najniža temperatura od 5 do 8 stepeni, a najviša oko 17.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
U sredu (25. marta) očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, jutro će biti prohladno, a tokom dana relativno toplo vreme.
U četvrtak (26. marta) ujutro i pre podne uslediće naglo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, a posle podne i uveče očekuje se značajnija promena vremena - zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom, prvo u zapadnom delu Srbije, gde se očekuje od 10 do 30 mm padavina za 12 sati.
Vetar će do kraja dana oslabiti i biti u skretanju na severozapadni.
Od petka (27. marta) do kraja marta (31. marta) očekuje se pretežno oblačno, osetno hladnije i povremeno vetrovito sa čestom kišom, na planinama sa snegom uz stvaranje i povećanje visine snežnog pokrivača.
Uslova za kratkotrajnu susnežicu i sneg biće ponegde i u nižim predelima, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima.
(sputnikportal.rs)
